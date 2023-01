Copinha: Onde assistir jogo do Botafogo x Lemense ao vivo (13/01/23)

Com transmissão ao vivo na TV, o jogo do Botafogo nesta sexta-feira vai ser contra o Lemense, válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em partida única, quem vencer avança para a próxima fase da competição de base. A bola vai rolar às 17h15 (Horário de Brasília) no Estádio Bruno Lazzarini, em Leme.

Transmissão jogo do Botafogo na Copinha hoje

SporTV e GloboPlay vão transmitir o jogo do Botafogo na Copinha hoje às 17h15 (Horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva, o canal vai exibir a partida nesta sexta-feira para todo o território nacional, disponível apenas em operadoras de TV paga.

Responsável pelos direitos de transmissão, a emissora está disponível somente para assinantes. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o pacote de canais na programação.

Outra opção é curtir no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. Dá para assistir no navegador através do website ou no aplicativo.

Moradores dos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima assistem a partida a partir das 11h45, no seu horário local.

Botafogo x Lemense

Pelo grupo 19, o Botafogo garantiu a liderança com 9 pontos na primeira fase da Copinha. Estreou com vitória diante do Pinheirense (4x0), depois bateu o São Carlos (1x0) e finalmente derrotou o São-Carlense (1x3) para fechar a fase de grupos com a vantagem até o mata-mata.

O Botafogo busca o primeiro título da competição.

Escalação do Botafogo hoje: Lucas Barreto; João Felipe, Alysson, Serafim, Igor França; Matheus Mamute, Rhuan Lucas, Antônio Carlos; Léo Pedro, Rafael Lobato e Iago Renato.

Do outro lado, o Lemense garantiu a segunda posição com quatro pontos pelo grupo 20. Foi derrotado pelo RB Bragantino na primeira rodada (1x3), empatou com o Maringá (1x1) na segunda rodada e venceu o ABC na terceira e última rodada (2x0).

O Lemense também quer fazer história ao conquistar o seu primeiro troféu da Copinha.

Escalação do Lemense hoje: Marcos Antônio; Willian, Marcos, Isaque, Diogo; Jefferson, Josué, Thiago Fernandes, Marco Aurélio; Pedro Lucas e Juan Pablo.

Adversário do Botafogo na terceira fase

Se passar do Lemense nesta sexta-feira, o Botafogo vai jogar contra RB Bragantino ou São Carlos na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O elenco carioca já jogou contra o São Carlos na primeira fase, com vitória por 1 a 0. Já contar o Bragantino será a primeira partida na edição.

O Botafogo é o favorito na disputa desta sexta, mas pode se surpreender com o time do Lemense, que está em casa.

