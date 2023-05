Quem transmite o jogo do Vasco hoje no Brasileirão ao vivo - 11/04

O Vasco viajou até o Paraná para enfrentar o Coritiba nesta quinta-feira, 11 de maio, em confronto válido pela quinta rodada do Brasileirão. O Estádio Couto Pereira será o palco do jogo do Vasco hoje com início programado para às 19h, horário de Brasília.

O Coxa é o penúltimo da tabela com um ponto, enquanto o Cruz Maltino é o 11º colocado com cinco pontos.

Qual canal vai transmitir jogo do Vasco hoje ao vivo

O canal Premiere é quem transmite o jogo do Vasco hoje contra o Coritiba nesta quinta-feira. O pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Quem é cliente do pay-per-view pode assistir a partida entre Vasco e Coritiba no Brasileirão em qualquer lugar do Brasil. O pacote de canal está disponível na Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o combo de futebol.

Os valores variam de acordo com cada operadora.

Como assistir Vasco online hoje

O torcedor pode assistir o duelo entre Vasco e Coritiba no streaming GloboPlay, disponível para quem é assinante.

O streaming do Grupo Globo disponibiliza a transmissão do Premiere dentro da plataforma para quem é assinante. Acesse o site (www.globoplay.globo.com) e escolha o melhor pacote ao seu bolso: a opção "GloboPlay e Premiere" ou "GloboPlay + canais ao vivo e Premiere" Os valores são de R$ 69,90 e R$ 89,90 por mês.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Coritiba

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Qual a escalação do time do Vasco para o jogo de hoje?

O meia Marlon Gomes é desfalque no Vasco já que vai representar a Seleção Brasileira sub 20 no Mundial da categoria. Andrey Santos, por outro lado, aparece na lista de relacionados pelo técnico Maurício Barbieri ao jogo desta quinta-feira.

Ele também foi convocado, mas foi liberado para jogar.

Provável time do Vasco hoje: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robson, Léo Pelé, Lucas Piton; Rodrigo, Jair, Andrey Santos; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Provável time do Coritiba hoje: Gabriel; Victor Luis, Henrique, Bruno Viana; Natanael, Willian Farias, Bruno Gomes, Jamerson; Rodrigo Pinho, Kaio César e Alef Manga.

Como está o Vasco no Brasileirão?

O Vasco ocupa a 11ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A com cinco pontos. O time só venceu o primeiro jogo, disputado contra o Atlético Mineiro. Depois, empatou com o Palmeiras em casa e perdeu para o Bahia também no Rio de Janeiro.

Na última rodada o time carioca empatou com o Fluminense no clássico carioca. Veja a classificação completa do Brasileirão aqui.

Atlético MG 1 x 2 Vasco - 1ª rodada

Sábado, 15/04 no Estádio do Mineirão

Vasco 2 x 2 Palmeiras - 2ª rodada

Domingo, 23/04 no Estádio do Maracanã

Vasco 0 x 1 Bahia - 3ª rodada

Segunda-feira, 01/05 no Estádio do Maracanã

Fluminense 1 x 1 Vasco - 4ª rodada

Sábado, 06/05 no Estádio do Maracanã

