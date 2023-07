Quem vai transmitir jogo do Galo hoje no Brasileirão ao vivo - 02/07

Quem vai transmitir jogo do Galo hoje no Brasileirão ao vivo – 02/07

Coelho ou Galo, quem leva a melhor no encontro mineiro? Neste domingo, 02 de julho, Atlético Mineiro e América protagonizam o clássico pela 13ª rodada do Brasileirão, às 16h, horário de Brasília. O jogo do Galo hoje vai ser no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão de graça na TV aberta.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje ao vivo

O torcedor assiste o jogo do Galo hoje na Globo ao vivo em todo o estado de Minas Gerais às 16h, com exceção da cidade de Juiz de Fora com a narração é de Rogério Corrêa e comentários de Fabio Junior e Henrique Fernandes.

O Premiere também exibe o clássico entre Coelho e Galo neste domingo, mas a equipe de profissionais será completamente diferente na TV paga.

Quem mora no estado mineiro pode acompanhar de graça no GloboPlay, aplicativo no celular ou computador.

Horário: 4 horas da tarde

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Onde assistir o jogo do Galo hoje: Globo e Premiere

Saiba quando acaba o Brasileirão 2023

Prévia de Atlético MG x América MG

O confronto entre América e Atlético Mineiro chama-se Clássico das Multidões. Neste domingo, os dois clubes do estado de Minas Gerais se encontram em situações bastante diferentes.

O último jogo entre os dois aconteceu em 09 de abril de 2023, na temporada atual, pela final do Campeonato Mineiro de futebol, com vitória do Galo por 2 a 0.

O Atlético ocupa a 11ª posição com 19 pontos, conquistados em cinco vitórias, quatro empates e três derrotas no Brasileirão. O time trocou Eduardo Coudet por Felipão e, desde então, garantiu a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Para o jogo do Galo hoje, o comandante deve escalar os titulares.

Do outro lado, o América de Vagner Mancini deve entrar em campo com o elenco completo. Em 19º lugar, penúltimo na tabela, tem oito pontos com duas vitórias, dois empates e oito derrotas na temporada. Mesmo se vencer, o time ainda não consegue escapar da zona de rebaixamento.

Escalação do jogo do Galo hoje: Everson; Mariano, Jemerson, Guilherme Arana, Maurício Lemos; Battaglia, Zaracho, Igor Gomes. Pavón, Paulinho e Hulk (Técnico: Felipão).

Escalação do jogo do América MG hoje: Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Éder, Danilo Avelar; Juninho, Lucas Kal, Benítez; Felipe Azevedo, Aloísio e Everaldo (Técnico: Vagner Mancini).

Quem está em primeiro na Série A?

O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A com 30 pontos, conquistados em dez vitórias e apenas dois jogos perdidos até aqui. O Atlético está no meio da tabela enquanto o Galo briga para escapar da zona de rebaixamento.

O Brasileirão é disputado em 38 rodadas por pontos corridos, dividido em dois turnos.

1 Botafogo - 30 pontos

2 Grêmio - 26 pontos

3 Flamengo - 25 pontos

4 RB Bragantino - 23 pontos

5 Palmeiras - 22 pontos

6 Fluminense - 21 pontos

7 São Paulo - 21 pontos

8 Internacional - 21 pontos

9 Fortaleza - 20 pontos

10 Athletico PR - 19 pontos

11 Atlético MG - 19 pontos

12 Cruzeiro - 18 pontos

13 Santos - 13 pontos

14 Bahia - 12 pontos

15 Corinthians - 12 pontos

16 Cuiabá - 12 pontos

17 Goiás - 11 pontos

18 Vasco - 9 pontos

19 América MG - 8 pontos

20 Coritiba - 4 pontos

