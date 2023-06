Quem vai transmitir jogo do Galo hoje no Brasileirão pela internet - 10/06

Quem vai transmitir jogo do Galo hoje no Brasileirão pela internet – 10/06

O Atlético Mineiro recebe neste sábado, 10 de junho, o RB Bragantino pela décima rodada do Brasileirão no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo do Galo hoje começa às 18h30, horário de Brasília, com transmissão para todos os estados do país.

O Galo vem de vitória contra o Alianza Lima na Libertadores enquanto o Braga empatou com o Estudiantes na Copa Sul-Americana.

Onde vai passar jogo do Galo hoje ao vivo

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Galo hoje pelo Brasileirão às 18h30, horário de Brasília. O streaming pago GloboPlay também vai disponibiliza o duelo ao vivo neste sábado.

Só assinantes poderão acompanhar o embate da décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Como assistir no GloboPlay?

O streaming GloboPlay está disponível para o computador ou aplicativo de celular, tablet e smartv. Entre no sistema de sua preferência, vá até o menu e escolha a opção "entrar". Daí, digita o email e a senha de usuários.

Assim que completar de preencher os espaços em branco, dê ok e retorne até o mosaico. Daí, é só clicar na opção "Agora na TV" e escolher a transmissão do Premiere ao vivo.

Como vem o Atlético na temporada?

O Atlético Mineiro disputa a Libertadores e o Brasileirão na temporada. O time foi eliminado pelo Corinthians das oitavas de final nos pênaltis, mas foi campeão do Campeonato Mineiro no início da temporada.

No Brasileirão, o Galo ocupa a terceira posição com 17 pontos somados em cinco vitórias, dois empates e duas derrotas até aqui com aproveitamento de 62%. Dentro de casa, soma duas vitórias, um empate e uma derrota, desempenho equilibrado.

Se vencer neste sábado, poderá brigar pela segunda posição e, quem sabe, pela liderança nas próximas rodadas.

Confira como ficou o chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2023

Escalações de Atlético MG x RB Bragantino

Nenhum dos dois clubes tem novas baixas no plantel. É por isso que, sem compromissos no meio da tabela, deverão optar pelos titulares neste sábado.

Atlético MG: Everson; Nathan Silva, Jemerson, Guilherme Arana, Bruno Fuchs; Battaglia, Zaracho, Igor Gomes, Patrick; Pavón e Paulinho (Hulk). (Técnico: Eduardo Coudet)

RB Bragantino: Cleiton; Eduardo Santos, Luan Patrick, Juninho Capixaba; Eric Ramires, Matheus Fernandes, Mosquera; Alerrandro, Eduardo Sasha e Vitinho (Técnico: Pedro Caixinha)

Arbitragem do jogo

Quem vai apitar o jogo do Galo hoje na décima rodada do Brasileirão é o árbitro Rafael Rodrigo Klein. O profissional ainda não trabalhou em nenhum jogo do Atlético, mas comandará pela segunda vez um confronto do RB Bragantino na temporada.

Os auxiliares escalados são Tiago Augusto Kappes Diel, Maira Mastella Moreira e o quarto árbitro Felipe Fernandes de Lima. No VAR, árbitro de vídeo, Rafael Traci será o responsável por analisar cada frame da partida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Assaí (@brasileirao)



Leia também:

Qual vai ser o salário do Messi no Inter Miami em 2023