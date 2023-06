Quem vai transmitir o jogo do Vasco hoje online de graça - 11/06

O Beira-Rio será o palco do confronto entre Internacional e Vasco neste domingo, 11/06. A bola rola às 16h, horário de Brasília, pela décima rodada do Brasileirão. Saiba onde assistir jogo do Vasco hoje e todos os detalhes no texto a seguir.

O Inter vem de empate contra o Nacional na Libertadores enquanto o Vasco perdeu o clássico para o Flamengo na última rodada do Brasileirão.

Globo vai passar jogo do Vasco hoje ao vivo?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Vasco hoje e Internacional pelo Brasileirão às 16h. O pay-per-view Premiere exibe o confronto do Brasileirão neste domingo para todo o país na TV paga.

A emissora transmite a partida para os estados de RJ, RS, AP, RO, RR, AC, AM, ES, DF e a cidade de Juiz de Fora.

O narrador do confronto na Globo será Gustavo Villani com os comentaristas Junior e Pedrinho.

Como assistir Inter e Vasco na internet hoje?

Para acompanhar o duelo entre Internacional e Vasco no GloboPlay não precisa ser assinante. Isso porque o jogo vai passar na Globo e a plataforma disponibiliza o sinal da TV aberta ao público.

Porém, só quem mora nos estados de RJ, RS, AP, RO, RR, AC, AM, ES, DF e a cidade de Juiz de Fora é que acompanha o jogo do Vasco hoje e Internacional.

Mas como assistir ao vivo e de graça no streaming?

1) O primeiro passo é criar uma Conta Globo. É de graça, simples e rápido para se inscrever no site. Clique em "entrar" ou vá direto em "agora na TV" e, assim que o sinal para preencher os dados aparecerem, inscreva-se com nome completo e email.

Se já for cadastrado é só preencher com as informações.

2) Assim que finalizar o cadastro, retorne ao menu principal e clique novamente em "agora na TV". Encontre a programação da Globo e clique no ícone.

Sintonize o canal da Globo e assista.

Escalações de Internacional x Vasco

Para o jogo deste domingo, Mano Menezes, comandante do Inter, não poderá contar com De Pena e Maurício, lesionados e em recuperação.

Já Barbieri, técnico do Vasco, continua sem De Lucca, Andrey Santos, Orellano e Eguinaldo.

Internacional: John; Igor Gomes, Vitão, Renê, Nico Hernández; Rômulo, Gustavo Campanharo, Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano (Técnico: Mano Menezes).

Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Capasso, Léo Pelé, Lucas Piton; Jair, Marlon Gomes, Mateus Carvalho; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul (Técnico: Maurício Barbieri).

Quem está na zona de rebaixamento do Brasileirão?

Até o início da décima rodada neste domingo, ocupam a zona de rebaixamento o Goiás, América Mineiro, Vasco e Coritiba, em 17º até a lanterna respectivamente.

O Goiás perdeu para o Cuiabá na última rodada e por isso foi parar na degola com sete pontos. O Esmeraldino não vence há duas rodadas do Brasileirão. Já o América conseguiu escapar da lanterna, somando duas vitórias com sete pontos.

Para o Vasco, vencer o jogo contra o Internacional neste domingo é essencial. Caso contrário, irá passar a pausa da data FIFA na zona de rebaixamento com seis pontos.

Ao Coxa, o sofrimento é maior. Lanterna com quatro pontos, o time paranaense ainda não venceu.

