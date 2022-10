Sampaio Corrêa x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e horário – 03/10

Equipes jogam a 33ª rodada da Série B do Brasileirão nesta segunda-feira

Dois pontos separam Sampaio Corrêa x Ponte Preta no meio da tabela pelo Brasileirão na Série B. Nesta segunda-feira, elas disputam os três pontos na 33ª rodada da temporada, às 20h (horário de Brasília), no Castelão. Para não perder nenhum lance, saiba como assistir através do Premiere.

Invicto por quatro rodadas, o Sampaio coleciona 45 pontos em nono lugar, com aproveitamento de 46% nesta reta final. Dentro de casa, o desempenho do clube é exemplar, com onze vitórias em dezesseis partidas jogadas, além de quatro empates e uma única derrota. Se vencer, sobe ao quinto lugar na tabela.

Do outro lado, a Ponte Preta vem na décima posição com 43 pontos, conquistados em onze vitórias, dez empates e onze derrotas entre as trinta e duas rodadas da Série B. Na rodada passada, o grupo paulista perdeu para o Cruzeiro por goleada, enquanto soma 30 gols marcados e 30 sofridos.

Onde vai passar Sampaio Corrêa x Ponte Preta hoje ao vivo

O jogo do Sampaio Corrêa x Ponte Preta hoje tem transmissão do Premiere 3, às 20h (horário de Brasília), com exibição para todos os estados do país.

Para ter acesso completo ao Premiere, o torcedor deve pagar valor extra na mensalidade de sua operadora, dependendo do pacote de canais. O pay-per-view está à venda por R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para assistir no GloboPlay, serviço de streaming. Por diferentes pacotes que vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, você tem direito ao catálogo de filmes, séries, canais e novelas da emissora.

A plataforma está disponível para celular, tablet, smartv e computador.

SAMPAIO CORRÊA X PONTE PRETA:

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Castelão, em São Luís

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA)

Onde assistir Sampaio Corrêa x Ponte Preta: Premiere 3 e GloboPlay

Sampaio Corrêa x Ponte Preta palpites

Responsável pela abertura da 33ª rodada na semana, o duelo entre Sampaio Corrêa e Ponte Preta tem tudo para ser equilibrado dentro de campo.

No entanto, o elenco maranhense tem uma melhor campanha nas últimas semanas e, por essa razão, é o favorito para faturar os três pontos. Dentro de casa, o Sampaio deve manter a escalação titular para enfrentar a Macaca, com a possibilidade de o placar terminar em 3 x 1 ou, então, 2 x 1 para os anfitriões.

Do outro lado, a Ponte Preta também tem chances de vencer o jogo nesta segunda-feira. Porém, com o desempenho abaixo do esperado, vai sofrer para abrir o placar e se manter à frente.

Jogos da Série B do Brasileirão na rodada

Dez partidas serão disputadas neste meio de semana, entre a segunda, terça e quarta-feira, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O acesso até a elite do futebol brasileiro e a luta contra o rebaixamento estão em jogo para as equipes.

O destaque fica para o encontro de Operário e Vasco, assim como o Novorizontino e Bahia. Por isso, confira todos os jogos de hoje.

Guarani x Londrina – 20h

Sampaio Corrêa x Ponte Preta – 20h

Terça-feira (04/10):

Brusque x Sport – 19h

CRB x Chapecoense – 19h

Vila Nova x Criciúma – 19h

Operário x Vasco – 19h

Grêmio x CSA – 19h

Novorizontino x Bahia – 21h30

Náutico x Tombense – 21h30

Quarta-feira (05/10):

Cruzeiro x Ituano – 21h30

