Santos x Palmeiras hoje: onde vai passar jogo do Palmeiras – 20/05

Alerta de clássico! Pela sétima rodada do Brasileirão, o Santos recebe o Palmeiras para disputarem o Clássico da Saudade neste sábado, 20 de maio, na Vila Belmiro, localizado na Baixada Santista. O jogo do Palmeiras hoje começa às 21h, horário de Brasília, com transmissão para todo o país.

Vice-líder com 14 pontos, o Verdão pode assumir a liderança se ganhar o clássico. Já o Peixe ocupa a sétima posição com 10 pontos.

Quem vai transmitir o jogo do Palmeiras no Brasileirão

Os canais SporTV e Premiere transmitem na TV paga o jogo do Palmeiras e Santos hoje pelo Brasileirão às 21h, horário de Brasília. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir a partida neste sábado.

O clássico paulista será transmitido para todos os estados do Brasil nos canais. No entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O pay-per-view Premiere, por outro lado, só pode ser acessado por quem é cliente. Entre em contato com o seu operador para comprar o pacote de canal.

Everaldo Marques conta a história do clássico neste sábado ao lado dos comentaristas Alexandre Lozetti e Ricardinho.

Como assistir o SporTV 4k?

A novidade da temporada é o canal SporTV 4K. Para assistir o clássico neste sábado com a super imagem HD é preciso ter o aparelho compatível com a tecnologia, além do modem específico da operadora de TV paga.

Somente assinantes Sky e Claro ou do pacote ‘Globoplay + Canais Ao Vivo’ têm à disposição o canal 4K. Dá para assistir tanto na televisão como também na internet, através do aplicativo para celular, tablet e smartv.

Se você é cliente GloboPlay mas não tem o combo, entre no site (globoplay.globo.com), e mude o seu pacote para adquirir a opção do HD.

Como vem o Santos?

O Santos acumula duas vitórias seguidas no Brasileirão, ocupando a sétima posição com 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e duas derrotas. A última derrota foi em 06 de maio, no Independência, contra o Cruzeiro por 2 a 1.

O Santos também disputa a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Na última quarta-feira, 17 de maio, o Peixe não saiu do zero a zero com o Bahia, no jogo de ida da competição. Na próxima semana, vai jogar a Sul-Americana na fase de grupos.

Depois de quase cair no Paulistão, terá que trabalhar duro para não ser rebaixado no Brasileirão.

Como vem o Palmeiras?

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 14 pontos, apenas um a menos do que o atual líder Botafogo. Na última rodada o Verdão empatou com o RB Bragantino, no Allianz Parque, em 1 a 1, no dia 13 de maio. São quatro vitórias e dois empates, invicto na competição.

Porém, na última quarta-feira, o time ganhou do Fortaleza por 3 a 0 nas oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, também disputa as oitavas de final da Libertadores.

O Palmeiras é o grande favorito ao título este ano. Se ganhar os três pontos hoje e o Botafogo perder para o Fluminense, o elenco de Abel Ferreira assume a liderança.

Escalações de Santos x Palmeiras

Mesmo com a devida importância do embate neste sábado, os treinadores de Santos e Palmeiras poderão optar por reservas e titulares juntos em campo. Isso porque os clubes tem compromisso pela Sul-Americana e Libertadores, respectivamente, no meio da semana.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Lucas Pires, Messias; Rodrigo Fernández, Dodi, Lucas Lima; Ângelo, Deivid e Lucas Braga.

Técnico do Santos: Odair Hellmann.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Piquerez, Luan; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Artur, Rony e Dudu.

Técnico do Palmeiras: João Martins. Abel Ferreira está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Arbitragem do clássico

O experiente árbitro Raphael Claus vai apitar o jogo do Palmeiras hoje contra o Santos, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O profissional ainda não apitou nenhum duelo das equipes na temporada.

Os auxiliares vão ser Bruno Raphael Pires, Alex Ang Ribeiro e o quarto árbitro Lucas Canetto Bellote. No VAR, árbitro de vídeo, Wagner Reway será o responsável por analisar cada lance da partida envolvendo possível pênaltis, faltas e cartões amarelos e vermelhos.

