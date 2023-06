São Paulo x Athletico PR: horário do São Paulo hoje e onde assistir - 21/06

São Paulo e Athletico Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira, 21 de junho, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no Estádio do Morumbi. O horário do São Paulo hoje vai ser às 19h, horário de Brasília, com transmissão para todos os estados.

Um ponto separa os dois times na parte de cima da tabela. O Furacão é o sétimo colocado e o Tricolor o oitavo.

Que horas é o São Paulo hoje no Brasileirão

O horário do São Paulo x Athletico Paranaense hoje em confronto válido pela décima primeira rodada do Brasileirão vai ser às 19h, horário de Brasília, nesta quarta-feira, 21 de junho de 2023.

O pontapé inicial na partida vai ser às 18h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde cada cidade tem o seu próprio fuso horário.

Horário do São Paulo hoje: sete horas da noite

Local do jogo do São Paulo hoje: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Quem vai transmitir jogo do São Paulo hoje

O torcedor assiste o jogo do São Paulo hoje no SporTV e Premiere, em todos os estados do país. O grupo Globo é responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série A.

Quem tem o canal e o pay-per-view na programação da TV paga acompanha o confronto entre São Paulo e Athletico Paranaense em qualquer lugar do Brasil do conforto do seu sofá.

Existe também a opção do aplicativo do Premiere. Não precisa ter a operadora por assinatura em casa, é só entrar no site www.premiere.globo.com, fazer o cadastro e pagar R$ 59,90 por mês para ter acesso aos jogos de futebol.

Quem tem o pacote ''canais ao vivo'' ou "canais ao vivo + Premiere" na plataforma GloboPlay pode assistir também a retransmissão dos canais SporTV e Premiere dentro do streaming. Os valores vão de R$ 49,90 até R$ 89,90 por mês.

Prévia de São Paulo x Athletico PR

O clássico do futebol nacional já foi disputado entre São Paulo e Athletico em 67 oportunidades, de acordo com dados do portal O Gol. O Tricolor acumula 23 vitórias, com 23 empates e o Furacão com 21 triunfos.

Coincidentemente, as duas equipes estão muito próximos na classificação, com apenas um ponto de diferença entre os dois, em sétimo e oitavo colocado respectivamente o Athletico e São Paulo. O time paranaense tem a vantagem com 16 pontos, vindo de empate com o América Mineiro. Sem treinador após a saída de Paulo Turra, a diretoria busca o substituto ideal.

Já o São Paulo, com 15 pontos, perdeu para o Palmeiras em casa na última rodada. O grupo paulista busca a vitória para se manter na parte de cima da classificação.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Lucas Beraldo, Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Alisson; Luciano e Calleri (Técnico: Dorival Júnior).

Athletico PR: Bento; Madson, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Fernando; Hugo Moura, Erick, Alex Santana, Christian; Canobbio e Vitor Roque. (Técnico: Wesley Carvalho).

Arbitragem do jogo de hoje

O árbitro Savio Pereira Sampaio vai apitar o jogo do São Paulo hoje contra o Athletico Paranaense nesta quarta-feira, 21 de junho, pela décima primeira rodada do Brasileirão. Este é o segundo confronto do Furacão que Savio apitará na temporada e o primeiro do Tricolor.

Nailton Junior de Sousa Oliveira, Marcia Bezerra Lopes Caetano e o quarto árbitro Douglas Marques das Flores vão auxiliar o árbitro nesta quarta-feira.

O VAR, árbitro de vídeo, será responsabilidade de Rodrigo Nunes de Sá. O profissional vai analisar todos os lances do embate como possíveis pênaltis, cartões amarelos, vermelhos e faltas graves.

Leia também:

Estádio do Morumbi: conheça a história e recordes da casa do São Paulo FC