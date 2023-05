Série B: assistir Sampaio Corrêa x Juventude hoje ao vivo - 06/05

A bola vai rolar entre Sampaio Corrêa x Juventude neste sábado, 06 de maio, na quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo no Castelão de São Luís, às 18h15, em busca dos três pontos para tentarem escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir e todos os detalhes da partida você confere no guia que o portal DCI preparou.

Onde assistir Sampaio Corrêa x Juventude hoje

Pela rodada da Série B do Brasileirão, onde assistir Sampaio Corrêa x Juventude hoje é nos canais SporTV e Premiere, além do serviço de streaming GloboPlay ao vivo.

Ambos os canais estão disponíveis entre operadoras de televisão por assinatura. Neste sábado, nenhuma emissora aberta vai exibir o duelo. Quem é cliente pode acompanhar com exclusividade em qualquer um dos canais.

No GloboPlay, plataforma de streaming, o torcedor precisa ter o pacote "GloboPlay + canais ao vivo" ou "GloboPlay e Premiere". Dá para assistir a retransmissão dos canais em tempo real com imagem no celular, computador, tablet e smartv.

Horário : 18h15

: 18h15 Local : Estádio Castelão de São Luís

: Estádio Castelão de São Luís Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de Sampaio Corrêa x Juventude

Em busca do triunfo para se afastar da briga pelo rebaixamento, os dois clubes não devem poupar na rodada e vão com o que possuem de melhor no elenco para conseguirem os três pontos. Veja abaixo então qual deve ser a escalação do jogo do Sampaio Corrêa x Juventude:

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Fábio Aguiar, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado; Gervasio, Victor Alexandre de Souza, Luiz Otávio, Matheus Cardoso; Ytalo, Marcinho e Pimentinha.

Juventude: Thiago; Reginaldo, Danilo, Romércio, Kelvyn; Guilherme Gehring, Jadson, Luiz Gustavo da Silva, David; Nenê e Rodrigues.

Quem está em primeiro lugar na segunda divisão?

Com 10 pontos e quatro rodadas disputadas até aqui, o Criciúma ocupa a primeira posição da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco catarinense contabiliza três vitórias e um empate.

Na vice-liderança está o Vitória, com nove pontos, empatado com o Guarani, Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto. O desempenho neste fim de semana pode definir os caminhos na zona de classificação e até mesmo o novo líder.

O Campeonato Brasileiro da Série B é disputado por vinte clubes em 38 rodadas entre pontos corridos. São dois turnos, onde cada time se enfrenta por duas vezes: uma como mandante a outra fora de casa. Cada vitória dá três pontos e o empate apenas um.

Ao fim da temporada, os quatro primeiros garantem o acesso até a elite, enquanto os quatro últimos vão para a terceira divisão.



