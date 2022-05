Série C: onde assistir Altos x Atlético CE ao vivo e horário hoje (14/05)

Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento da Série C do Brasileirão

Disputando a sexta rodada da Série C do Brasileirão neste sábado, 14 de maio de 2022, Altos e Atlético Cearense entram em campo a partir das 15h (Horário de Brasília), no Estádio Lindolfinho, em Teresina, com transmissão apenas online. Confira onde assistir Altos x Atlético CE ao vivo.

Onde assistir Altos x Atlético CE ao vivo hoje?

O jogo entre Altos e Atlético CE hoje será transmitido no N Sports, serviço de streaming, a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

A plataforma por streaming N Sports é quem exibe todas as emoções da Série C para todo o Brasil neste sábado. O serviço está disponível no site (www.brasileiraoseriec.nsports.com.br) com mais de 80 jogos pelo valor de R$89,90 à vista.

O torcedor pode assistir através do computador, aplicativo para celular e tablets.

Informações de Altos x Atlético CE hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Lindolfinho, em Teresina

Arbitragem: Michelangelo Martins de Almeida Junior

Onde assistir: NSports

+ Classificação da Série C 2022: tabela da quinta rodada

Altos e Atlético CE na Série C do Brasileirão

Depois de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo durante a semana, o Altos agora concentra-se para disputar a rodada da Série C neste sábado, competição onde ocupa a 18ª posição com apenas 3 pontos, ou seja, está na zona de rebaixamento neste momento. Se vencer, escapa da degola e de quebra ainda se aproxima da parte de cima.

Do outro lado, o Atlético é o atual lanterna da classificação com apenas 1 ponto, ou seja, só tem um empate e quatro derrotas neste início de temporada na Série C. O grupo cearense entra em campo neste sábado para buscar a sua primeira vitória e consequentemente a soma de pontos para escapar do rebaixamento.

Escalações de Altos x Atlético CE

Provável escalação do Altos: Marcelo; Ferrari, Lucas Sousa, Fabio Aguiar, Dieyson; Marconi, Tibiri, Diego Viana, Elielton; Manoel e Betinho. Técnico: Francisco Diá

Provável escalação do Atlético CE: Carlão; Ryan, Caio Acaraú, Lucas Bessa, Zé Carlos; Marcelinho, Guto, Leylon, Wanderlan; Ceará e Iury Tanque. Técnico; Roberto Carlos

Retrospecto de Altos x Atlético CE:

Os times só se enfrentaram duas vezes na história do futebol. O último encontro foi em 01 de junho de 2019, pela primeira fase da Série D do Brasileirão no grupo D.

Por 1 a 0, a equipe do Atlético Cearense levou a melhor com gol de Zizu. No primeiro jogo, o Atlético também venceu por 4 x 1, jogando fora de casa em Teresina.

Confira como foi o último jogo do Altos.

Acompanhe as notícias do esporte no DCI.