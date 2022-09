Série C: onde assistir Mirassol x Aparecidense ao vivo e horário (25/09)

Equipes disputam a última rodada da segunda fase na Série C do Brasileirão neste domingo

É decisão na Série C do Brasileirão! Pela última rodada da segunda fase, o Mirassol enfrenta o Aparecidense pelo acesso até a Série B hoje, 25 de setembro, às 17h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Saiba onde assistir Mirassol x Aparecidense ao vivo hoje.

Onde assistir Mirassol x Aparecidense ao vivo hoje

O jogo do Mirassol e Aparecidense hoje vai passar na DAZN, às 17h (horário de Brasília), com transmissão para todos os assinantes.

Para a infelicidade do torcedor, o duelo decisivo na Série C do Campeonato Brasileiro só vai passar através do serviço de streaming da DAZN, disponível por todo o território brasileiro para assinantes. Para quem já é assinante, é só acessar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV, escolher o jogo e aí curtir.

Para assinar a plataforma, basta acessar www.dazn.com e, por R$ 19,90 ao mês, tornar-se membro.

MIRASSOL X APARECIDENSE:

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista

Onde assistir Mirassol x Aparecidense ao vivo: DAZN

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA)

Mirassol x Aparecidense: como vem as equipes?

Na primeira fase, o Mirassol garantiu-se como líder com 33 pontos, conquistados em dez vitórias, três empates e seis derrotas na temporada da Série C do Brasileirão. Na edição passada, o grupo terminou na parte de baixo da tabela e, por isso, não conseguiu se classificar sequer para a segunda fase. Agora, dentro do grupo B, tem 9 pontos, vantagem de dois pontos, mas precisa da vitória neste domingo para avançar. Se empatar, deve torcer contra o Botafogo SP.

Do outro lado, o Aparecidense vem na terceira posição do grupo B na segunda fase com 7 pontos, conquistados em duas vitórias, um empate e duas derrotas. Se vencer neste domingo, precisa contar também com uma derrota do Botafogo, já que tem desvantagem no saldo de gols. Na primeira fase, terminou em 8º lugar com 29 pontos.

Classificação da Série C do Brasileirão

É decisão na última rodada da segunda fase! O ABC é o único time já classificado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, além de estar pronto para jogar a final pelo título da temporada.

No grupo B disputam o acesso Mirassol, Botafogo SP e Aparecidense. Os dois primeiros serão classificados até a divisão superior. Pelo grupo C, por outro lado, resta apenas uma vaga, disputada entre Vitória e Figueirense na competição deste domingo.

Por isso, confira como está a classificação.

GRUPO B

1 Mirassol – 9 pontos

2 Botafogo SP – 7 pontos

3 Aparecidense – 7 pontos

4 Volta Redonda – 4 pontos

GRUPO C

1 ABC – 11 pontos

2 Vitória – 8 pontos

3 Figueirense – 6 pontos

4 Paysandu – 3 pontos

