Véio morre na novela Pantanal? Entidade será substituída

Entre tiros, incêndios, embates e muitos outros desafios, o personagem de Osmar Prado já enfrentou de tudo na novela das 21h da Globo. O Velho do Rio, ou apenas “o Véio” para quem já se acostumou com as gírias pantaneiras, consegue chegar vivo até o final do folhetim, mas ganha um desfecho que pode deixar muita gente surpresa. Afinal, o Véio morre na novela Pantanal? Guardião ganhou substituto na versão original.

O Véio morre na novela Pantanal ou não?

Se engana quem pensa que o Véio morre na novela Pantanal. Apesar de passar por muitas provações ao longo da trama, o personagem sobrevive e conquista um final de descanso. No último capítulo da versão de 1990 da Manchete ele foi substituído no cargo de guardião pelo filho, o que deve se repetir no remake da TV Globo.

No desfecho da história, o Velho do Rio finalmente aparece para o filho Zé Leôncio, que diferente de outros membros da família, nunca conseguiu ver o pai. Isso acontece porque Zé Leôncio morre no último capítulo da trama, pouco depois de se casar com Filó. Assim, ele se torna um espírito e tem seu aguardado primeiro encontro com o pai, que não vê desde seu desaparecimento, décadas atrás.

Neste encontro, Joventino explica para Zé Leôncio como ele morreu e se tornou o Velho do Rio. A entidade revela que no dia em que foi atrás do boi marruá no mato, acabou caindo do cavalo durante a briga com o animal. Assim que caiu, foi atingido por uma cobra no pescoço e então morreu.

Ele explica que ganhou uma segunda chance como guardião, mas não apareceu para o filho antes, pois Zé Leôncio nunca acreditou no que todos diziam sobre o Velho. Após matar rapidamente a saudade com o pai, Zé Leôncio é avisado por Joventino que agora é sua hora de descansar, mas que seu posto não pode ficar vago.

Assim, Joventino deixa de ser o Velho do Rio e desaparece. Zé Leôncio herda todos os pertences do pai, como a capa e o cajado, e passa a cuidar do Pantanal e da família Leôncio.

Por que José Leôncio morre?

José Leôncio morre porque sofre um infarto fulminante no último capítulo da novela. Na manhã seguinte ao seu casamento com Filó, ele acorda passando mal e logo sofre o infarto. Quem encontra seu corpo é a própria Filó, que vai atrás do marido ao sair da cama e dá de cara com Zé Leôncio já morto em uma das poltronas da fazenda.

O final trágico do pecuarista até podia ter sido evitado, caso ele fizesse os exames que seu médico pediu. Porém, o fazendeiro se recusou a voltar para a cidade para uma nova bateria de exames – mesmo com o médico o alertando que sua saúde estava em estado grave – para poder participar de uma comitiva ao lado dos filhos.

Zé Leôncio se torna o Velho do Rio

Zé Leôncio nunca conseguiu ver o pai como Velho do Rio e só teve a experiência de encontrá-lo após morrer. Ironia do destino ou apenas coincidência, o mesmo acontece com Filó no final da versão original da novela. A mulher não consegue enxergar seu amado como o novo guardião e fica em dúvida se as histórias de seus netos são realmente verdadeiras.

Para quem não lembra, após a morte de Zé Leôncio no último capítulo de 1990, há uma passagem no tempo de cerca de 8 anos. Ele então aparece como o novo Velho do Rio em um passeio com os netos Maria Marruá Leôncio – filha de Juma e Jove – e Anterinho – filho de Irma e enteado de Zé Lucas. Filó assiste as duas crianças de longe em uma aparente conversa, mas não enxerga a entidade, que agora é Zé.

“Essas crianças vê esse véio do rio. Se é mesmo meu Zé Leôncio, por que não aparece pra mim?”, se questiona a personagem. Em seguida, a novela é finalizada sem que os dois tenham um encontro.

