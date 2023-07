Transmissão Athletico PR x jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão - 02/07

O Athletico Paranaense recebe o Palmeiras neste domingo, 02 de julho, na Ligga Arena, às 16h, horário de Brasília, pela décima terceira rodada do Brasileirão. O jogo do Palmeiras será exibido na TV aberta mas também no canal CazéTV, pelo Youtube ao vivo.

Globo vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje?

O torcedor pode assistir o jogo do Palmeias na Globo hoje às 16h nos estados de SP, GO, TO, MS, AL e CE de graça com narração de Everaldo Marques e os comentários de Paulo Nunes e Ricardinho.

Outra opção é assistir na Rede Furacão, plataforma oficial do clube paranaense. Mas quem gosta de assistir na internet também tem a opção do CazéTV no Youtube.

Horário: 4 horas da tarde

Local: Arena Furacão, em Curitiba

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje: Globo, Rede Furacão e Youtube

Saiba quando acaba o Brasileirão 2023

Como assistir Athletico e Palmeiras no CazéTV?

O canal CazéTV, no Youtube e Twitch, vai transmitir para os membros o jogo do Palmeiras e Athletico Paranaense neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

Para assistir é necessário se tornar membro do canal por R$ 1,99/mês. A plataforma do influenciador Casimiro tem os direitos de todos os jogos do Furacão em casa já que o time paranaense não tem contrato com a Globo.

Mas como funciona para assistir?

1) Acesse www.youtube.com ou entre no aplicativo. Procure por "CazéTV" e clique na primeira opção.

2) Depois, vá até a opção "Ao vivo" e, depois, escolha o ícone para ser membro.

3) Assim que completar o cadastro e preencher toda a ficha retorne ao canal CazéTV e assista ao vivo o jogo do Palmeiras e Furacão na tarde deste domingo ao vivo.

Escalações de Athletico PR x Palmeiras

Os dois elencos brigam na parte de cima da classificação. Isso significa que os três pontos são importantes para os dois lados e, por isso, ambos os treinadores vão escalar os melhore jogadores para entrarem em campo.

Escalação do jogo do Athletico PR: Léo; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Khellven; Hugo Moura, Erick, Vitor Bueno, Christian; Vitor Roque e Canobbio (Técnico: Wesley Carvalho).

Escalação do jogo do Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Gabriel Menino, Richard Ríos, Bruno Tabata; Luis Guilherme, Dudu e Rony (Técnico: Abel Ferreira).

Rodada do Brasileirão no fim de semana

Além do embate de Athletico e Palmeiras neste domingo, a bola também vai rolar em outros embates neste domingo pela 13ª rodada do Brasileirão.

Sábado, 01/07:

São Paulo 1 x 0 Fluminense

Flamengo 2 x 0 Fortaleza

Bahia 1 x 2 Grêmio

Internacional 0 x 0 Cruzeiro

Domingo, 02/07:

Corinthians 0 x 1 RB Bragantino

Athletico PR x Palmeiras - 16h

Botafogo x Vasco - 16h

Atlético MG x América MG - 16h

Cuiabá x Santos - 18h30

Segunda-feira, 03/07:

Goiás x Coritiba - 20h

