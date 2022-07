Transmissão Botafogo x Athletico PR hoje ao vivo e horário (23/07)

Promessa de jogo grande no futebol! Onde assistir a transmissão Botafogo x Athletico PR hoje? Neste sábado, 23 de julho, as equipes se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão, a partir das 21h (Horário de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro e, por isso, confira onde assistir ao vivo hoje.

O Fogão vem de derrota para o Santos, enquanto o Furacão venceu o Atlético GO na última rodada.

Transmissão Botafogo x Athletico PR hoje

O SporTV, Premiere e o Globo Play realizam a transmissão Botafogo x Athletico PR hoje, a partir das 21h (horário de Brasília), neste sábado pela rodada do Brasileirão.

Sem transmissão pela televisão aberta, os canais do SporTV e Premiere exibem as emoções do confronto neste sábado para todo o Brasil. No entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV pro assinatura, sendo necessário obtê-las em sua programação.

Por outro lado, a transmissão Botafogo x Athletico PR hoje online se dá pelo Globo Play, através do aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Horário : 21h (Horário de Brasília)

: 21h (Horário de Brasília) Local : Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro Transmissão Botafogo x Athletico PR hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

SporTV, Premiere e Globo Play Arbitragem : Anderson Daronco (FIFA)

: Anderson Daronco (FIFA) VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Sem vencer no Brasileirão por três rodadas seguidas, o Botafogo ocupa a 12ª posição da tabela com 21 pontos, contabilizando seis vitórias, três empates e nove derrotas até aqui. O futebol apresentado dentro de campo preocupa torcedores principalmente sob a possiblidade de rebaixamento. São dezessete gols marcados e 24 sofridos, indicando o real problema no elenco de Luis Castro.

Por outro lado, o Athletico é um dos favoritos a conquistarem a liderança do Brasileirão. Em 4º lugar com 31 pontos, tem a possibilidade de assumir a vice-liderança se vencer o jogo deste sábado, já que possui apenas um ponto a menos do que o Corinthians. Sob o comando de Felião, o time do Furacão contabiliza nove vitórias, quatro empates e cinco derrota apenas, com o salde gols em 24 marcados e 18 sofridos.

Quem joga hoje no Brasileirão 2022?

Dois jogos serão realizados neste sábado, 23 de julho, pela décima nona rodada do Brasileirão. Abrindo o fim de semana, o São Paulo recebe o Goiás, enquanto o Botafogo e o Athletico disputam os três pontos.

Depois, a rodada segue pelo sábado, domingo e segunda-feira, até dia 25 de julho. Para não perder nada, confira todos os jogos de hoje ao vivo.

Sábado (23/07):

São Paulo x Goiás – 19h

Botafogo x Athletico PR – 21h

Domingo (24/07):

Avaí x Flamengo – 11h

Palmeiras x Internacional – 16h

Juventude x Ceará – 16h

Fluminense x RB Bragantino – 16h

Atlético MG x Corinthians – 18h

Atlético GO x América MG – 18h

Fortaleza x Santos – 19h

Segunda-feira (25/07)

Coritiba x Cuiabá – 20h

+ Quem pode cair no Brasileirão 2022? Confira as probabilidades