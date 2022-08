Transmissão do jogo do Sport hoje ao vivo e horário da Série B (09/08)

A bola vai rolar entre Ituano e Sport nesta terça-feira, 9 de agosto, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. Jogando no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, a transmissão do jogo do Sport hoje vai ser nos canais SporTV e Premiere, ao vivo para todo o país.

O Ituano soma 27 pontos e está em 12º lugar. Já o Sport vem em 7º lugar com 31 pontos, brigando para alcançar o G4 da competição.

O jogo do Sport hoje terá transmissão do SporTV e Premiere, a partir das sete da noite, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela televisão aberta, os canais são responsáveis por transmitirem as emoções da Série B nesta terça-feira para todo o Brasil. No entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

O pay-per-view pode ser adquirido por valor extra na mensalidade. Já o Globo Play retransmite o jogo para assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Ituano x Sport hoje:

Data: Terça-feira, 09/08/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

VAR: Heber Roberto Lopes

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Quais os jogos que faltam para o Sport?

O Sport já disputou 22 rodadas na Série B do Brasileirão, então agora faltam 16 rodadas para terminar a segunda divisão do futebol.

O elenco aparece em 7º lugar com 31 pontos na tabela até a realização da 23ª rodada da competição. Até aqui, soma sete vitórias, dez empates e cinco derrotas, totalizando 16 gols marcados e 14 sofridos dentro e fora de casa. O Sport, entretanto, faz uma melhor campanha como mandante, com seis vitórias, uma derrota e quatro empates.

Como visitante, por outro lado, soma uma vitória, quatro derrotas e seis empates, um desempenho que deixa a desejar para os torcedores. Com 31 pontos conquistados, o elenco pernambucano precisa do resultado nesta terça se quiser somar e garantir o acesso.

Jogos da 23ª rodada da Série B do Brasileirão

A vigésima terceira rodada da Série B do Brasileirão apresenta dez jogos. Todas as vinte equipes estarão em campo na terça e quarta-feira, com dois dias com muito futebol de qualidade.

O destaque fica para o encontro de Grêmio e Operário, além de Londrina e Cruzeiro. Já na quarta o jogo entre Chapecoense e Novorizontino promete boa disputa.

Confira todos os jogos da rodada na semana.

Ituano x Sport – 19h

Grêmio x Operário PR – 19h

Ponte Preta x Vasco – 20h30

CSA x Brusque – 20h30

Londrina x Cruzeiro – 21h

Sampaio Corrêa x Bahia – 21h30

Tombense x Vila Nova – 21h30

Quarta-feira (10/08):

Chapecoense x Novorizontino – 19h

Náutico x CRB – 19h

Criciúma x Guarani – 21h30

