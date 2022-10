Transmissão jogo do Corinthians hoje ao vivo, terça-feira na TV – 04/10

O Corinthians visita o Juventude nesta terça-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Saiba onde assistir a transmissão jogo do Corinthians hoje ao vivo pela televisão e no celular.

O time gaúcho segue na lanterna com 19 pontos, enquanto o Timão permanece na quarta posição com 50 pontos.

Transmissão jogo do Corinthians hoje ao vivo

O Premiere transmite o jogo do Corinthians hoje ao vivo às 21h30 (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil na TV fechada, assim como o GloboPlay, serviço de streaming.

Disponível aos assinantes de TV por assinatura, o pay-per-view pode ser acessado por valor extra na mensalidade, com pacotes entre R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês. Com exclusividade, o Premiere transmite todos os jogos da rodada no Brasileirão ao público. A narração será de Odinei Ribeiro com comentários de Richarlyson e Sérgio Xavier.

Pelo celular, a plataforma do GloboPlay retransmite as imagens do jogo do Corinthians para assinantes através do aplicativo, disponível para Android e iOS. Também dá para sintonizar pelo tablet, computador e smartv por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Como está o Corinthians na temporada?

O Corinthians tem a quarta melhor defesa do Campeonato Brasileiro na Série A. Com 50 pontos, o elenco alvinegro soma catorze vitórias, oito empates e sete derrotas com 34 gols marcados e apenas 27 derrotas.

No ranking de melhores defesas da temporada, o Timão aparece atrás do Palmeiras, Santos e Internacional.

Durante o início da temporada, o Corinthians chegou a ocupar a liderança do Brasileirão por diversas rodadas, mantendo a vantagem diante dos adversários entre a maior posição de todas por muito tempo. Até que o seu desempenho começou a cair e, consequentemente, perdeu o lugar na tabela.

Agora, o Corinthians briga novamente para obter a liderança, mesmo que pareça impossível com a vantagem do Palmeiras. Como mandante, tem dez vitórias e uma derrota, enquanto como visitante anota apenas quatro triunfos, seis derrotas e quatro empates.

Na Libertadores, o elenco foi derrotado pelo Flamengo nas quartas de final. Já na Copa do Brasil, vai disputar o título contra o próprio Rubro-Negro entre os dias 12 e 19 de outubro.

Próximos jogos do Corinthians

Nas próximas semanas, o Corinthians tem importantes desafios para cumprir. No fim de semana, enfrentará o Athletico na 31ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

Pelo meio da semana, vai disputar a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo em casa. Depois, terá outros três confrontos fora de casa, Goiás Flamengo na volta da final e o Santos, em clássico paulista pelo Campeonato Brasileiro.

Como visitante, o Corinthians não tem o melhor dos desempenhos, com apenas quatro vitórias, seis derrotas e quatro empates.

Corinthians x Athletico PR

Sábado, 08/10 às 21h pela 31ª rodada do Brasileirão na Neo Química Arena.

Corinthians x Flamengo

Quarta-feira, 12/10 às 21h45 na primeira final da Copa do Brasil na Neo Química Arena.

