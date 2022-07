Transmissão jogo do Goiás x Athletico PR hoje e horário (09/07)

O torcedor do Furacão quer saber onde assistir a transmissão jogo do Goiás x Athletico PR hoje! Pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, as equipes se enfrentam neste sábado, 9 de julho, a partir das 20h30 (Horário de Brasília). Jogando no Estádio da Serrinha, em Goiânia, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

O time goiano busca os três pontos neste sábado para fugir da zona de rebaixamento, enquanto o Furacão tem a oportunidade de ficar mais próximo da liderança do Brasileiro.

+ Flamengo e Corinthians na Libertadores: data, onde assistir e palpite

Transmissão jogo do Goiás x Athletico PR hoje:

O Premiere e o Globo Play vão passar o jogo do Goiás e Athletico PR hoje, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão neste sábado.

Sem transmissão pela televisão aberta, os canais exibem as emoções do futebol neste sábado para todos os estados do Brasil. Porém, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Já o Premiere, pay-per-view de canais de futebol, pode ser encontrado na operadora por valor extra na mensalidade.

Para ver online, o aplicativo do Globo Play e o Premiere retransmitem as imagens do jogo através do celular, tablet, computador e smart TV.

Horário : 20h30 (Horário de Brasília)

: 20h30 (Horário de Brasília) Transmissão jogo do Goiás x Athletico PR hoje : Premiere e Globo Play

: Premiere e Globo Play Arbitragem: Raphael Claus (FIFA) / VAR: José Claudio Rocha Filho

Provável escalação de Goiás x Athletico PR

Escalação do Goiás: Tadeu; Reynaldo, Yan Souto, Caetano; Dada Belmonte, Matheus Sales, Caio Vinícius, Diego; Vinicius, Fellipe Bastos e Pedro Raul. Sidimar, Luiz Filipe e Hugo seguem indisponíveis por lesões, desfalcando o time de Jair Ventura.

Escalação do Athletico PR: Bento; Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe, Abner; Hugo Moura, Erick, Leo Cittadini; Agustin Canobbio, Vitor Roque e Pedrinho. O técnico Felipão ainda não pode contar com Thiago Heleno.

Quem vai ser campeão no Brasileirão 2022

GOIÁS

Ocupando a zona de rebaixamento, o Goiás vem de derrota para o América Mineiro. Com apenas 17 pontos, o elenco goiano contabiliza quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas no Brasileirão dentro da degola. O time de Jair Ventura enxerga com bons olhos a partida deste sábado especialmente porque joga em casa, o que pode dar vantagem ao grupo.

Além disso, o Goiás promete tentar sair por cima em uma eventual situação em que o técnico rival poupe jogadores importantes do elenco. Até aqui na temporada, o Goiá já marcou catorze gols enquanto sofreu dezoito dentro e fora de campo, mostrando a deficiência na defesa. Nas oitavas da Copa do Brasil enfrenta o Atlético Goianiense.

ATHLETICO PR:

O Athletico, por outro lado, não consegue imaginar um momento melhorar pelo Campeonato Brasileiro. Em segundo lugar com 27 pontos, o time paranaense tem a oportunidade de ficar mais próximo da liderança na competição, empatando na pontuação com o Palmeiras.

No entanto, como a diferença no saldo de gols é muito alta, onde o Verdão possui 15 e o Furacão apenas 4, o Athletico só assume a ponta neste sábado se descontar a diferença, o que é pouco provável.

Até aqui foram oito vitórias, três empates e quatro derrotas, contabilizando 19 gols marcados e apenas quinze tomados dentro e fora de casa, mostrando a melhora significativa do grupo de Felipão. Já são nove partidas sem perder no Brasileirão.

O elenco vai enfrentar o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores, enquanto joga contra o Bahia nas oitavas da Copa do Brasil.

Leia também: Copa América Feminina jogos do Brasil: quando começa, horários e onde assistir jogos