Esporte

CBLOL hoje: onde assistir FURIA x RED Canids ao vivo

A partida está marcada para as 13h (horário de Brasília)

Escrito por Anny Malagolini
CBLOL hoje Foto: divulgação
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FURIA e RED Canids se enfrentam neste sábado, 26 de setembro, pelos playoffs do CBLOL 2026. A partida está marcada para as 13h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet. O confronto é válido pela terceira rodada da chave inferior e será disputado em uma série melhor de cinco partidas (MD5).

Onde assistir FURIA x RED Canids hoje

O duelo entre FURIA e RED Canids poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais oficiais do CBLOL na Kick, Twitch e YouTube. A transmissão começa antes do início da série, com a cobertura do confronto e informações sobre as equipes.

FURIA x RED Canids

  • Data: sábado, 26 de setembro
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Competição: CBLOL 2026 – Etapa 2
  • Fase: playoffs – chave inferior
  • Formato: MD5 (melhor de cinco)
  • Transmissão: Kick, Twitch e YouTube oficiais do CBLOL

FURIA x RED Canids: o que está em jogo?

O confronto vale a permanência no CBLOL. Quem perder a série será eliminado dos playoffs, enquanto o vencedor avançará para a final da chave inferior, mantendo vivo o sonho do título da Etapa 2.

As equipes já se enfrentaram nesta edição dos playoffs. Na primeira rodada da chave superior, a FURIA levou a melhor por 3 a 0 sobre a RED Canids. Depois, a equipe caiu para a chave inferior após perder por 3 a 1 para a LOS. A RED Canids, por sua vez, avançou pela chave inferior depois de eliminar Vivo Keyd Stars e paiN Gaming.

O duelo deste sábado será, portanto, uma revanche entre as equipes e pode definir quem continuará na disputa pelo título do CBLOL 2026.

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jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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