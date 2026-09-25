Grid de largada da F1: veja as posições para o Grande Prêmio do Azerbaijão
A Fórmula 1 chega ao Circuito Urbano de Baku para a 15ª etapa da temporada de 2026, na capital do Azerbaijão.
Grid de largada definido! George Russell conquistou sua primeira pole position desde a Áustria, após dominar um dramático treino classificatório para o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1.
O piloto da Mercedes esteve em ótima forma durante todo o fim de semana em Baku, liderando as duas sessões de quinta-feira, embora tenha sido superado no TL3 por Max Verstappen, o que parecia indicar uma disputa acirrada pela pole position.
A corrida deste ano em Baku acontecerá em um sábado, pois o domingo, 27 de setembro, marca o Dia da Lembrança do Azerbaijão, e toda a programação foi antecipada em um dia para evitar conflito com um dia de luto nacional.
Qual é o grid de largada?
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpino)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- Franco Colapinto (Alpino)
- Ollie Bearman (Haas)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Alex Albon (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Arvid Lindblad (Touros de Corrida)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Sergio Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lance Stoll (Aston Martin)