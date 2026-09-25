A Fórmula 1 chega ao Circuito Urbano de Baku para a 15ª etapa da temporada de 2026, na capital do Azerbaijão.

Grid de largada da F1: veja as posições para o Grande Prêmio do Azerbaijão

Grid de largada da F1: veja as posições para o Grande Prêmio do Azerbaijão

Grid de largada definido! George Russell conquistou sua primeira pole position desde a Áustria, após dominar um dramático treino classificatório para o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1.

O piloto da Mercedes esteve em ótima forma durante todo o fim de semana em Baku, liderando as duas sessões de quinta-feira, embora tenha sido superado no TL3 por Max Verstappen, o que parecia indicar uma disputa acirrada pela pole position.

A corrida deste ano em Baku acontecerá em um sábado, pois o domingo, 27 de setembro, marca o Dia da Lembrança do Azerbaijão, e toda a programação foi antecipada em um dia para evitar conflito com um dia de luto nacional.

Qual é o grid de largada?