Esporte

Grid de largada da F1: veja as posições para o Grande Prêmio do Azerbaijão

A Fórmula 1 chega ao Circuito Urbano de Baku para a 15ª etapa da temporada de 2026, na capital do Azerbaijão.

Escrito por Anny Malagolini
grid de largada Azerbaijão - DCI
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Grid de largada definido! George Russell conquistou sua primeira pole position desde a Áustria, após dominar um dramático treino classificatório para o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1.

O piloto da Mercedes esteve em ótima forma durante todo o fim de semana em Baku, liderando as duas sessões de quinta-feira, embora tenha sido superado no TL3 por Max Verstappen, o que parecia indicar uma disputa acirrada pela pole position.

A corrida deste ano em Baku acontecerá em um sábado, pois o domingo, 27 de setembro, marca o Dia da Lembrança do Azerbaijão, e toda a programação foi antecipada em um dia para evitar conflito com um dia de luto nacional.

Qual é o grid de largada?

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Isack Hadjar (Red Bull)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Pierre Gasly (Alpino)
  8. Max Verstappen (Red Bull)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Franco Colapinto (Alpino)
  11. Ollie Bearman (Haas)
  12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  13. Alex Albon (Williams)
  14. Esteban Ocon (Haas)
  15. Arvid Lindblad (Touros de Corrida)
  16. Kimi Antonelli (Mercedes)
  17. Gabriel Bortoleto (Audi)
  18. Nico Hulkenberg (Audi)
  19. Fernando Alonso (Aston Martin)
  20. Sergio Perez (Cadillac)
  21. Valtteri Bottas (Cadillac)
  22. Lance Stoll (Aston Martin)

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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