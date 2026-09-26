GP do Azerbaijão hoje: onde assistir à corrida da F1 ao vivo

GP do Azerbaijão hoje: onde assistir à corrida da F1 ao vivo

A Fórmula 1 realiza neste sábado, 26 de setembro, o Grande Prêmio do Azerbaijão, 15ª etapa da temporada 2026. A prova acontece no circuito urbano de Baku e terá uma programação diferente do habitual: em vez de domingo, a corrida será disputada no sábado.

Onde assistir ao GP do Azerbaijão ao vivo?

O GP do Azerbaijão começa às 8h deste sábado, 26 de setembro, pelo horário de Brasília. A mudança ocorreu porque o Dia da Memória (Anım Günü) é celebrado no Azerbaijão em 27 de setembro. Para evitar conflito com as homenagens do feriado nacional, toda a programação da Fórmula 1 em Baku foi antecipada em um dia.

No Brasil, a transmissão ao vivo da corrida será feita pelo sportv3, além do Globoplay e da F1 TV Pro. A TV Globo não exibe a corrida ao vivo neste sábado. A emissora transmite um compacto da prova após o programa Altas Horas.

O piloto George Russell garantiu a pole position com o tempo de 1min42s526. Charles Leclerc ficou em segundo, 0s837 atrás do britânico, enquanto Oscar Piastri larga em terceiro, apenas 0s001 atrás do piloto da Ferrari.

Confira o grid atualizado:

1 – George Russell — Mercedes

2 – Charles Leclerc — Ferrari

3 – Oscar Piastri — McLaren

4 – Isack Hadjar — Red Bull

5 – Lando Norris — McLaren

6 – Lewis Hamilton — Ferrari

7 – Pierre Gasly — Alpine

8 – Max Verstappen — Red Bull

9 – Franco Colapinto — Alpine

10 – Oliver Bearman — Haas

11 – Liam Lawson — Racing Bulls

12 – Alexander Albon — Williams

13 – Esteban Ocon — Haas

14 – Carlos Sainz — Williams

15 – Arvid Lindblad — Racing Bulls

16 – Kimi Antonelli — Mercedes

17 – Gabriel Bortoleto — Audi

18 – Nico Hülkenberg — Audi

19 – Valtteri Bottas — Cadillac

20 – Sergio Pérez — Cadillac

21 – Fernando Alonso — Aston Martin

22 – Lance Stroll — Aston Martin

Carlos Sainz perdeu cinco posições no grid após uma punição. Sergio Pérez também foi penalizado e caiu para o 20º lugar. Alonso e Stroll largam do fim do pelotão após punições relacionadas a componentes da unidade de potência.

Como é o circuito de Baku?

O Baku City Circuit é um circuito de rua localizado na capital do Azerbaijão. O traçado combina longas retas de alta velocidade com setores estreitos e técnicos na região histórica da cidade.

A pista entrou no calendário da Fórmula 1 em 2016, quando recebeu o Grande Prêmio da Europa. A partir de 2017, passou a sediar oficialmente o Grande Prêmio do Azerbaijão. Em 2020, a prova não foi realizada devido à pandemia de Covid-19.

Uma das características mais marcantes do circuito é a combinação entre a longa reta principal e o trecho estreito próximo à parte histórica de Baku. O traçado exige velocidade nas retas e precisão nas curvas.