Classificação para a corrida Sprint da F1 no GP do Brasil 2022

Com ajuda da chuva, Kevin Magnussen é pole position no Brasil! O piloto da Haas fez a volta mais rápida no treino desta sexta-feira, 11/11 e por isso vai ocupar a primeira posição na classificação para a corrida Sprint da Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil.

O piloto que termina com o melhor tempo larga em primeiro na sprint de amanhã, em Interlagos. Ele é o pole position do fim de semana. Completam a parte da frente os pilotos Max Verstappen e George Russell.

Lembre-se que é o vencedor da corrida sprint que larga em primeiro no domingo.

Classificação para a corrida Sprint da F1 no Brasil

Sob o tempo de 1m11s674, foi Kevin Magnussen, da Haas, surpreendeu e conquistou a pole do fim de semana no treino classificatório desta sexta-feira, em Interlagos. A chuva em interlagos paralisou o treino, que terminou antes mesmo do esperado.

O piloto da Haas vai largar da primeira posição na corrida sprint de amanhã. Max Verstappen e George Russell completam a parte da frente da Classificação para a corrida Sprint de sábado no Brasil.

1º Kevin Magnussen (Haas)

2º Max Verstappen (Red Bull)

3º George Russell (Mercedes)

4º Lando Norris (McLaren)

5º Carlos Sainz (Ferrari)

6º Esteban Ocon (Alpine)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º Lewis Hamilton (Mercedes)

9º Sergio Perez (Red Bull)

10º Charles Leclerc (Ferrari)

11º Alexander Albon (Williams)

12º Pierre Gasly (AlphaTauri)

13º Sebastian Vettell (Aston Martin)

14º Daniel Ricciardo (McLaren)

15° Lance Stroll (Aston Martin)

16º Nicholas Latifi (Williams)

17º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

18º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

20º Mick Schumacher (Haas)

Q1

Nem mesmo o tempo nublado e chuvinha em São Paulo impediu a torcida brasileira de lotar as arquibancadas no treino classificatório desta sexta-feira. Leclerc abriu a volta com o melhor tempo na pista, mas Verstappen logo apareceu para acabar com a alegria da Ferrari.

Hamilton, com a torcida em seu favor, assumiu a ponta ao marcar 1m18s051 na volta. O treino seguiu bem, com Gasly sendo a surpresa da prova e até mesmo garantindo a liderança da classificação. Até Latifi, da Williams, marcou boa volta.

Com a bandeirada e o cronometro zerado, Norris ficou em primeiro, Hamilton em segundo e Alonso em terceiro. Foram eliminados Latifi, Zhou, Bottas, Tsunoda e Schumacher.

Q2

No início do Q2, Verstappen assumiu a parte da frente na classificação com facilidade. Assim como foi na primeira sessão, Norris chegou muito bem no treino e passou o holandês da Red Bull com 1m11s571.

Com tempo nublado em Interlagos, ameaça de chuva para o desespero das equipes. Pelo rádio, os pilotos notificaram as suas equipes da garoa. Mesmo assim, a segunda sessão seguiu. Fernando Alonso, da Alpine, ultrapassou o piloto da McLaren e assumiu a liderança.

A felicidade do veterano, entretanto, durou pouco já que Verstappen dobrou o tempo e pulou para o primeiro lugar.

E a chuva chegou aos 6 minutos, com o céu escuro. Para dar alívio para a Mercedes, Russell fez boa volta em Interlagos e foi para o terceiro lugar. Hamilton, na sequência, veio para se salvar e conseguiu terminar em quarto colocado.

Com a possibilidade de chuva, os pilotos aproveitaram os três minutos para buscarem a classificação até a última sessão. A Ferrari deu a volta por cima e acabou em segundo e terceiro atrás de Verstappen, assim como Vettel que conseguiu se salvar. Foram eliminados Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo e Stroll.

Q3

Na última sessão da sexta-feira no treino classificatório, a ameaça de chuva voltou, com tempo fechado em Interlagos. A Ferrari e a Red Bull aproveitaram para entrar na pista para buscarem o melhor tempo.

Aos 8 minutos no relógio, bandeira vermelha. Russell foi parar na brita depois de passar reto na pista ao perder o controle do carro. O carro da Mercedes rodou já na terra e por isso foi eliminado do treino.

Com a possibilidade de chuva aumentando, os pilotos saíram da pista. E a pole position ficou com Kevin Magnussen, da Haas! O treino foi finalizado mesmo com o tempo rolando já que a chuva após a bandeira vermelha impediu a disputa de acontecer.

+ Qual é o champagne da Fórmula 1 e origem da tradição

Como funciona a corrida Sprint na Fórmula 1?

A corrida sprint é uma corrida rápida, com duração entre 25 a 30 minutos. Ela substituiu o treino classificatório no sábado e serve para determinar o grid de largada no Grande Prêmio do Brasil. Este ano, a sprint também foi realizada na Áustria e Ímola.

A sprint race ganhou vida em 2021 pela FIFA. O principal objetivo da competição era dar mais emoção na definição da classificação para o GP do fim de semana. Porém, somente três provas no ano recebem a disputa.

O resultado do treino classificatório na sexta-feira determina a classificação para a corrida sprint. Isso significa que se Verstappen terminar com o tempo mais rápido, é ele quem vai largar na primeira posição da sprint no sábado.

Daí, no sábado, as posições finais da corrida sprint vão definir o grid de largada para o Grande Prêmio do Brasil no domingo, 13 de novembro.

Este ano, os pilotos que terminam do primeiro lugar até o oitavo garantem pontuações extra como 8 ao líder, 7 pontos para o segundo lugar, 6 ao terceiro e assim sucessivamente até o oito com 1 ponto.

+ Nelson Piquet x Hamilton: quem ganhou mais títulos na Fórmula 1?

Que horas é a corrida sprint no GP do Brasil amanhã?

A corrida sprint amanhã vai começar às 16h30 (Horário de Brasília), direto do Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Esta é a penúltima prova da temporada 2022 na Fórmula 1, onde todos os vinte pilotos participam da prova brasileira. A sprint race neste sábado, 12 de novembro, vai determinar o grid de largada.

Confira o horário e onde assistir a programação.

Sábado (12/11):

Treino livre 2 - 12h30 (Band, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Corrida Sprint - 16h30 (Band, Site da BAND e BandPlay)

Domingo (13/11):

GP do Brasil - 15h (Band, Site da BAND, BandPlay e BandNews FM)

Reprise do GP do Brasil - 19h (BandSports)

