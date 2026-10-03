Confira o grid de largada da F1 hoje para o GP do Bahrein; Verstappen conquista Pole
Holandês conquista primeira pole de 2026
Grid de largada definido! Neste sábado, 3, Max Verstappen conquistou sua primeira pole position e a da Red Bull em 2026 com uma atuação impecável na classificação para o Grande Prêmio do Bahrein, na Malásia, à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari.
Verstappen, cuja última pole position e vitória foram na final da temporada em Abu Dhabi, em 2026, foi 0,298 segundos mais rápido que Hamilton após liderar todas as três sessões de classificação.
Isack Hadjar, da Red Bull, foi o terceiro mais rápido, mas recebeu uma penalização de cinco posições no grid, o que promoverá o líder isolado do campeonato, Kimi Antonelli, para o terceiro lugar.
O rival mais próximo do italiano, seu companheiro de equipe George Russell, conseguiu apenas o oitavo melhor tempo.
Charles Leclerc, da Ferrari, foi o quinto mais rápido, à frente dos McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri.
Grid de largada do GP do Bahrein na Malásia
- Max Verstappen – Red Bull Racing
- Lewis Hamilton – Ferrari
- Andrea Kimi Antonelli – Mercedes
- Charles Leclerc – Ferrari
- Lando Norris – McLaren
- Oscar Piastri – McLaren
- George Russell – Mercedes
- Isack Hadjar – Red Bull Racing
- Pierre Gasly – Alpine
- Gabriel Bortoleto – Audi
- Liam Lawson – RB
- Fernando Alonso – Aston Martin Racing
- Carlos Sainz Jr. – Williams
- Lance Stroll – Aston Martin Racing
- Nico Hulkenberg – Audi
- Oliver Bearman – Haas F1 Team
- Esteban Ocon – Haas F1 Team
- Alexander Albon – Williams
- Valtteri Bottas – Cadillac-Ferrari
- Sergio Perez – Cadillac-Ferrari
- Franco Colapinto – Alpine
- Arvid Lindblad – RB