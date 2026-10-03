Esporte

Confira o grid de largada da F1 hoje para o GP do Bahrein; Verstappen conquista Pole

Holandês conquista primeira pole de 2026

Escrito por Anny Malagolini
Grid de largada do GP do Bahrein DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Grid de largada definido! Neste sábado, 3, Max Verstappen conquistou sua primeira pole position e a da Red Bull em 2026 com uma atuação impecável na classificação para o Grande Prêmio do Bahrein, na Malásia, à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari.

Verstappen, cuja última pole position e vitória foram na final da temporada em Abu Dhabi, em 2026, foi 0,298 segundos mais rápido que Hamilton após liderar todas as três sessões de classificação.

Isack Hadjar, da Red Bull, foi o terceiro mais rápido, mas recebeu uma penalização de cinco posições no grid, o que promoverá o líder isolado do campeonato, Kimi Antonelli, para o terceiro lugar.

O rival mais próximo do italiano, seu companheiro de equipe George Russell, conseguiu apenas o oitavo melhor tempo.

Charles Leclerc, da Ferrari, foi o quinto mais rápido, à frente dos McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri.

Grid de largada do GP do Bahrein na Malásia

  1. Max Verstappen – Red Bull Racing
  2. Lewis Hamilton – Ferrari
  3. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes
  4. Charles Leclerc – Ferrari
  5. Lando Norris – McLaren
  6. Oscar Piastri – McLaren
  7. George Russell – Mercedes
  8. Isack Hadjar – Red Bull Racing
  9. Pierre Gasly – Alpine
  10. Gabriel Bortoleto – Audi
  11. Liam Lawson – RB
  12. Fernando Alonso – Aston Martin Racing
  13. Carlos Sainz Jr. – Williams
  14. Lance Stroll – Aston Martin Racing
  15. Nico Hulkenberg – Audi
  16. Oliver Bearman – Haas F1 Team
  17. Esteban Ocon – Haas F1 Team
  18. Alexander Albon – Williams
  19. Valtteri Bottas – Cadillac-Ferrari
  20. Sergio Perez – Cadillac-Ferrari
  21. Franco Colapinto – Alpine
  22. Arvid Lindblad – RB

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Treino classificatório da F1 hoje

Treino classificatório da F1 hoje: horário e onde assistir GP do Bahrein de madrugada

CBLOL hoje

CBLOL hoje: onde assistir FURIA x RED Canids ao vivo

Onde assistir ao GP do Azerbaijão ao vivo

GP do Azerbaijão hoje: onde assistir à corrida da F1 ao vivo

grid de largada

Grid de largada da F1: veja as posições para o Grande Prêmio do Azerbaijão

treino classificatório F1 hoje

Treino classificatório F1: novo horário e onde assistir GP do Azerbaijão de 2026

Grande Prêmio do Azerbaijão de 2026

Tem F1 hoje? Quando é o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2026

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes