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Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do México de 2026

É reta final de temporada

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir ao GP do México de F1 ao vivo
Foto: DCI
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A Fórmula 1 segue neste sábado, 31 de outubro, com a programação do Grande Prêmio da Cidade do México de 2026. A 19ª etapa da temporada será disputada no Autódromo Hermanos Rodríguez, com a sessão de classificação marcada para as 18h (horário de Brasília).

Charles Leclerc chega à atividade como um dos principais candidatos à pole position. O piloto da Ferrari liderou os dois treinos livres realizados na sexta-feira e terminou o TL2 à frente de Lando Norris, da McLaren, e George Russell, da Mercedes. A diferença entre os três primeiros foi pequena. Leclerc abriu 0s103 sobre Norris, enquanto Russell ficou apenas 0s003 atrás do britânico. Kimi Antonelli, líder do campeonato, terminou em quarto lugar, seguido por Max Verstappen.

Onde assistir ao GP do México de F1 ao vivo?

Os fãs brasileiros poderão acompanhar a classificação do GP do México ao vivo pelo sportv3, Globoplay e F1 TV. As plataformas transmitem a sessão neste sábado, a partir das 18h. A TV Globo não exibe a sessão.

Confira os horários das atividades da Fórmula 1 no Autódromo Hermanos Rodríguez:

SessãoHorário de Brasília
Treino livre 314h30
Classificação18h

Antonelli pode conquistar o título da Fórmula 1 no México?

O GP do México também pode ser decisivo para a disputa pelo campeonato de 2026. Kimi Antonelli está próximo de conquistar seu primeiro título mundial na Fórmula 1.

De acordo com o cenário apresentado antes da etapa, apenas George Russell ou Lewis Hamilton ainda poderiam impedir matematicamente a conquista do italiano neste domingo. A classificação deste sábado será importante para definir as condições de largada dos principais concorrentes.

A corrida principal do Grande Prêmio da Cidade do México será disputada no domingo, 1º de novembro, no Autódromo Hermanos Rodríguez.

A prova encerra a programação da 19ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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