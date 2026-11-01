Onde assistir Renato Moicano x Tom Nolan e resultado do UFC Vegas 123
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O brasileiro Renato Moicano volta ao octógono neste sábado, 31 de outubro, para enfrentar o australiano Tom Nolan na luta principal do UFC Vegas 123. O confronto será disputado no Meta Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos, pela categoria peso-leve (até 70,3 kg).
Os fãs de MMA poderão acompanhar o combate ao vivo pela internet, com transmissão exclusiva do Paramount+. O card principal começa às 21h (horário de Brasília), enquanto as lutas preliminares têm início às 18h.
Onde assistir Renato Moicano x Tom Nolan ao vivo?
A luta entre Renato Moicano e Tom Nolan será transmitida ao vivo pelo Paramount+, serviço de streaming que exibe o UFC Vegas 123 no Brasil. O pré-show do evento começa às 17h e também poderá ser acompanhado gratuitamente pelos canais oficiais do UFC Brasil no YouTube e no TikTok, além da Pluto TV e do Paramount+.
A luta de Moicano é a atração principal da noite. Por isso, o horário exato de entrada dos atletas no octógono depende da duração dos confrontos anteriores.
Renato Moicano chega ao confronto depois de vencer o escocês Chris Duncan por finalização, em abril de 2026. O brasileiro ocupa a parte de cima do ranking dos pesos-leves e busca mais uma vitória para se aproximar de uma futura disputa pelo cinturão.
Do outro lado, Tom Nolan, da Austrália, vive uma sequência positiva no UFC. Aos 26 anos, o lutador acumula cinco vitórias consecutivas e vem de um triunfo sobre Fares Ziam, em junho.
O confronto representa um desafio importante para os dois atletas. Enquanto Moicano aposta na experiência e no jogo de chão, Nolan tenta aproveitar a juventude e a capacidade de trocação para surpreender o brasileiro.
Card completo do UFC Vegas 123
Card principal – 21h (horário de Brasília)
- Renato Moicano x Tom Nolan – peso-leve
- Randy Brown x Jacobe Smith – peso meio-médio
- Ode’ Osbourne x Cody Durden – peso-mosca
- Yana Santos x Luana Santos – peso-galo feminino
- Jean-Paul Lebosnoyani x Farman Hasanov – peso meio-médio
Card preliminar – 18h (horário de Brasília)
- Francis Marshall x Dakota Hope – peso-pena
- Rodrigo Sezinando x Theodor Berggren – peso meio-médio
- Julian Erosa x Jeong Yeong Lee – peso-pena
- Zachary Reese x Mickey Gall – peso-médio
- Nick Klein x Joe Kropschot – peso-médio
- Talita Alencar x Piera Rodriguez – peso-palha feminino
- Lucia Szabová x Tainara Lisboa – peso-mosca feminino
A transmissão de todas as lutas será pelo Paramount+.