Esporte

Onde assistir Renato Moicano x Tom Nolan e resultado do UFC Vegas 123

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Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Renato Moicano x Tom Nolan
UFC hoje - Foto: DCI
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O brasileiro Renato Moicano volta ao octógono neste sábado, 31 de outubro, para enfrentar o australiano Tom Nolan na luta principal do UFC Vegas 123. O confronto será disputado no Meta Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos, pela categoria peso-leve (até 70,3 kg).

Os fãs de MMA poderão acompanhar o combate ao vivo pela internet, com transmissão exclusiva do Paramount+. O card principal começa às 21h (horário de Brasília), enquanto as lutas preliminares têm início às 18h.

Onde assistir Renato Moicano x Tom Nolan ao vivo?

A luta entre Renato Moicano e Tom Nolan será transmitida ao vivo pelo Paramount+, serviço de streaming que exibe o UFC Vegas 123 no Brasil. O pré-show do evento começa às 17h e também poderá ser acompanhado gratuitamente pelos canais oficiais do UFC Brasil no YouTube e no TikTok, além da Pluto TV e do Paramount+.

A luta de Moicano é a atração principal da noite. Por isso, o horário exato de entrada dos atletas no octógono depende da duração dos confrontos anteriores.

Renato Moicano chega ao confronto depois de vencer o escocês Chris Duncan por finalização, em abril de 2026. O brasileiro ocupa a parte de cima do ranking dos pesos-leves e busca mais uma vitória para se aproximar de uma futura disputa pelo cinturão.

Do outro lado, Tom Nolan, da Austrália, vive uma sequência positiva no UFC. Aos 26 anos, o lutador acumula cinco vitórias consecutivas e vem de um triunfo sobre Fares Ziam, em junho.

O confronto representa um desafio importante para os dois atletas. Enquanto Moicano aposta na experiência e no jogo de chão, Nolan tenta aproveitar a juventude e a capacidade de trocação para surpreender o brasileiro.

Card completo do UFC Vegas 123

Card principal – 21h (horário de Brasília)

  • Renato Moicano x Tom Nolan – peso-leve
  • Randy Brown x Jacobe Smith – peso meio-médio
  • Ode’ Osbourne x Cody Durden – peso-mosca
  • Yana Santos x Luana Santos – peso-galo feminino
  • Jean-Paul Lebosnoyani x Farman Hasanov – peso meio-médio

Card preliminar – 18h (horário de Brasília)

  • Francis Marshall x Dakota Hope – peso-pena
  • Rodrigo Sezinando x Theodor Berggren – peso meio-médio
  • Julian Erosa x Jeong Yeong Lee – peso-pena
  • Zachary Reese x Mickey Gall – peso-médio
  • Nick Klein x Joe Kropschot – peso-médio
  • Talita Alencar x Piera Rodriguez – peso-palha feminino
  • Lucia Szabová x Tainara Lisboa – peso-mosca feminino

A transmissão de todas as lutas será pelo Paramount+.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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