Treino classificatório F1: horário e onde assistir GP de São Paulo 2026

Classificatório para o GP de SP na F1 – horário de início, como assistir e muito mais

A Fórmula 1 chega a Interlagos, em São Paulo, para o Grande Prêmio de São Paulo neste fim de semana com o título mundial de 2026 já definido. O italiano Kimi Antonelli, fã declarado de Ayrton Senna, chega à etapa brasileira como campeão da temporada. Neste sábado, 7 de novembro, a programação conta com o terceiro treino livre e a classificação, que define o grid de largada para a corrida de domingo. Confira os horários e onde assistir à F1 ao vivo.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 em São Paulo está marcado para às 15h (horário de Brasília). A transmissão para todos os estados do Brasil é da Globo, pela TV aberta. A narração é de Everaldo Marques e comentários de Luciano Burti e Mariana Becker.

Os fãs podem assistir no SporTV, Globoplay e F1TV Pro.

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da Fórmula 1 define as posições de largada para o Grande Prêmio de São Paulo, que será disputado neste domingo, 8 de novembro, em Interlagos. É o momento em que os pilotos tentam garantir um lugar entre os primeiros do grid e, principalmente, a pole position.

A sessão é dividida em três fases: Q1, Q2 e Q3. Na primeira, os 22 competidores têm 18 minutos para registrar seus melhores tempos. Os seis mais lentos deixam a disputa, enquanto os outros 16 avançam para a próxima etapa.

O Q2 tem duração de 15 minutos. A disputa fica mais acirrada, já que outros seis pilotos são eliminados. Apenas dez seguem para a fase final.

É no Q3, com 13 minutos de duração, que a pole position será decidida. Os pilotos classificados voltam à pista em busca da volta mais rápida. Quem registrar o melhor tempo conquista o primeiro lugar no grid de largada para a corrida de domingo.

A classificação, porém, não garante necessariamente que o piloto largará na posição conquistada. Eventuais punições aplicadas pelos comissários podem alterar a ordem definitiva do grid.

Como é o circuito de Interlagos

Com 40 anos de história e inúmeros destaques memoráveis, a casa do Grande Prêmio do Brasil é um lugar especial para muitos fãs de Fórmula 1. Embora o circuito seja conhecido como Interlagos, ele é oficialmente chamado de Autódromo José Carlos Pace, em homenagem ao piloto brasileiro Carlos Pace, que venceu o Grande Prêmio aqui em 1975 e teve um fim prematuro dois anos depois em um acidente de avião.

Uma corrida de F1 no circuito de Interlagos envolve 71 voltas, para um comprimento total de 305,94 km. Interlagos é notório por seus muitos solavancos, causando alguns danos às placas inferiores de alguns carros. O Autódromo José Carlos Pace é conhecido por proporcionar corridas emocionantes por causa de sua pista desafiadora, altas temperaturas e condições climáticas variáveis.