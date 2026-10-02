Esporte

Treino classificatório da F1 hoje: horário e onde assistir GP do Bahrein de madrugada

Classificatório para o GP do Bahrein de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Escrito por Anny Malagolini
Treino classificatório da F1 hoje DCI
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O circuito de Sakhir recebe neste fim de semana mais uma etapa da Fórmula 1. O Grande Prêmio do Bahrein marca a primeira corrida noturna da temporada 2026, com os pilotos acelerando sob as luzes artificiais do traçado. A programação começa neste sábado, 3 de outubro, com o treino classificatório. A disputa define o grid de largada para a corrida de domingo e coloca os pilotos em busca das melhores posições antes da largada.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, sábado, vai começar às 05h, de Brasília. A qualificação para o GP do Bahrein usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3. A sessão terá transmissão para todo o Brasil pelo SporTV, Globoplay e F1 TV Pro. A TV Globo não exibirá a classificação.

O treino classificatório da F1 desse sábado no GP do Bahrein vai servir para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 4. Isso significa que as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

Condições nubladas e mistas estão previstas para sábado para o início da qualificação em Zandvoort. A temperatura está prevista para 18 graus Celsius no início da qualificação, com boas chances de chuva.

Circuito do GP do Bahrein

O Grande Prêmio do Bahrein tornou-se um marco no calendário da F1, com o Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, hospedando a corrida anualmente. Ele é conhecido por suas emocionantes corridas noturnas, que acontecem desde 2014, tornando-se o segundo Grande Prêmio a ser realizado sob holofotes depois de Cingapura.

DETALHES

Comprimento do circuito 5.412 quilômetros
Número de voltas 57
Distância da corrida 308,238 quilômetros
Recorde de volta 1:31.447 – De la Rosa (2005)

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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