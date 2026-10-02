Treino classificatório da F1 hoje: horário e onde assistir GP do Bahrein de madrugada
Classificatório para o GP do Bahrein de F1 – horário de início, como assistir e muito mais
O circuito de Sakhir recebe neste fim de semana mais uma etapa da Fórmula 1. O Grande Prêmio do Bahrein marca a primeira corrida noturna da temporada 2026, com os pilotos acelerando sob as luzes artificiais do traçado. A programação começa neste sábado, 3 de outubro, com o treino classificatório. A disputa define o grid de largada para a corrida de domingo e coloca os pilotos em busca das melhores posições antes da largada.
Horário do treino classificatório F1 hoje
O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, sábado, vai começar às 05h, de Brasília. A qualificação para o GP do Bahrein usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3. A sessão terá transmissão para todo o Brasil pelo SporTV, Globoplay e F1 TV Pro. A TV Globo não exibirá a classificação.
O treino classificatório da F1 desse sábado no GP do Bahrein vai servir para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 4. Isso significa que as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.
Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.
Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.
Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.
Condições nubladas e mistas estão previstas para sábado para o início da qualificação em Zandvoort. A temperatura está prevista para 18 graus Celsius no início da qualificação, com boas chances de chuva.
Circuito do GP do Bahrein
O Grande Prêmio do Bahrein tornou-se um marco no calendário da F1, com o Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, hospedando a corrida anualmente. Ele é conhecido por suas emocionantes corridas noturnas, que acontecem desde 2014, tornando-se o segundo Grande Prêmio a ser realizado sob holofotes depois de Cingapura.
DETALHES
Comprimento do circuito 5.412 quilômetros
Número de voltas 57
Distância da corrida 308,238 quilômetros
Recorde de volta 1:31.447 – De la Rosa (2005)