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Confira o grid de largada para o GP de Mônaco 2026

Esse parecer ser o ano de Kimi Antonelli

Escrito por Anny Malagolini
grid de largada para o GP de Mônaco 2026 fórmula 1 Pilotos disputam clássico GP de Mônaco - DCI

A temporada dos sonhos de Kimi Antonelli não dá sinais de que vá terminar tão cedo. O piloto de 19 anos da Mercedes superou Max Verstappen e conquistou a pole position para o Grande Prêmio de Mônaco neste sábado, com uma volta no último minuto do treino classificatório nesse sábado, 6. Verstappen havia registrado o melhor tempo da sessão, à frente de Lewis Hamilton, mas Antonelli o superou por 0,043 segundos e largou na frente. Veja o grid de largada completo.

Grid de Largada do GP de Mônaco F1

Quem conhece o Grande Prêmio de Mônaco sabe o quão importante é largar na frente. Com os carros de F1 ficando cada vez maiores, ultrapassar se tornou mais difícil no circuito estreito do principado. Ultrapassagens na pista pela liderança são mais raras do que uma espécie em extinção. A melhor esperança para Verstappen e Hamilton é uma manobra estratégica nos boxes ou, de alguma forma, uma ultrapassagem logo após a largada.

Charles Leclerc largará em quarto lugar depois de bater no muro com o pneu traseiro direito enquanto Antonelli terminava sua volta. Leclerc havia registrado a volta mais rápida antes de os outros três pilotos o ultrapassarem em suas voltas finais.

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Após a vitória de George Russell no Grande Prêmio da Austrália, Antonelli venceu cada uma das últimas quatro corridas, abrindo uma vantagem de 43 pontos sobre seu companheiro de equipe na classificação. Russell teve um desempenho lento durante toda a classificação de sábado e largará em sexto, atrás de Isack Hadjar, companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull, que largará em quinto.

O mau desempenho de Russell na classificação significa que Antonelli tem a chance de abrir mais de duas corridas de vantagem sobre Russell, com apenas seis corridas disputadas na temporada de 2026. Vitórias valem 25 pontos. Se Antonelli e Russell mantiverem suas posições durante a corrida de domingo, a vantagem de Antonelli na classificação será de 58 pontos.

Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, ocupam a quarta fila. Os dois pilotos ficaram a mais de meio segundo de Antonelli, enquanto os seis primeiros colocados registraram voltas com diferença de apenas quatro décimos de segundo entre si.

Resultados da classificação do Grande Prêmio de Mônaco

  1. Kimi Antonelli, Mercedes
  2. Max Verstappen, Red Bull
  3. Lewis Hamilton, Ferrari
  4. Charles Leclerc, Ferrari
  5. Isack Hadjar, Red Bull
  6. George Russell, Mercedes
  7. Oscar Piastri, McLaren
  8. Lando Norris, McLaren
  9. Pierre Gasly, Alpine
  10. Liam Lawson, Racing Bulls
  11. Alexander Albon, Williams
  12. Carlos Sainz, Willians
  13. Nico Hulkenberg, Audi
  14. Franco Colapinto, Alpino
  15. Arvid Lindblad, Touros de Corrida
  16. Gabriel Bortoleto, Audi
  17. Esteban Ocon, Haas
  18. Sergio Pérez, Cadillac
  19. Oliver Bearman, Haas
  20. Valtteri Bottas, Cadillac
  21. Fernando Alonso, Aston Martin
  22. Lance Stroll, Aston Martin

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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