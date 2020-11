Cristiano Ronaldo de saída da Juventus? Veja quem pode contratá-lo

O astro português Cristiano Ronaldo, de 35 anos, tem futuro incerto na Juventus. Segundo a imprensa europeia, o time italiano sentiu os efeitos da crise financeira causada pela pandemia do coronavírus. Afinal, o camisa 7 recebe cerca de 31 milhões de euros por ano (R$ 190 milhões) e o clube não se vê em condições de arcar com esse custo sem as receitas de bilheteria. Só na temporada anterior, os prejuízos foram de 89,7 milhões de euros (cerca de R$ 585 milhões).

Além disso, a Juventus teme sair no prejuízo, pois investiu 100 milhões de euros para tirar Cristiano Ronaldo do Real Madrid em 2018. Atualmente, no entanto, o valor de mercado do português está avaliado em 60 milhões de euros (R$ 380 milhões). Assim, a Velha Senhora espera negociá-lo antes do fim de seu contrato, que vai até junho de 2022 e não deve ser renovado.

Mas não será fácil recuperar parte do dinheiro investido no craque, pois não é qualquer clube que pode pagar e ainda bancar o salário milionário dele. Por outro lado, esportivamente falando, a qualidade do jogador é indiscutível. Afinal, em 94 jogos pela Juventus, Cristiano Ronaldo marcou 71 gols. Nesta temporada, ele tem média maior do que um gol por jogo.

Aliás, tudo indica que Cristiano Ronaldo terá mais uma chance de ganhar a Champions League com a Juventus, pois o clube deverá tentar negociá-lo somente ao final da temporada 2020/2021. Nas duas temporadas anteriores com a camisa alvinegra, o português conquistou o bicampeonato italiano.

Cristiano Ronaldo fora da Juventus

Quem poderia, então, ficar com o craque na próxima temporada? Veja a seguir os possíveis destinos de Cristiano Ronaldo de acordo com as últimas especulações da imprensa europeia.

PSG

Segundo o site Tuttomercatoweb, a Juventus pretende oferecer Cristiano Ronaldo o PSG em troca de Neymar. Afinal, os dois jogadores ganham praticamente o mesmo salário e têm contrato até junho de 2022. Além disso, o ex-jogador brasileiro Leonardo, diretor do clube francês, já indicou que gostaria de contar com o português no clube.

Por outro lado, o time francês já iniciou as conversas para renovar o contrato de Neymar, o que pode dificultar a negociação. O brasileiro está com 28 anos, e sua chegada à Juventus poderia aliviar os cofres sem afetar a qualidade do elenco. Ainda segundo o Tuttomercatoweb, o time italiano também pretende se desfazer do atacante argentino Dybala.

Premier League

O Manchester United, onde Cristiano Ronaldo brilhou no começo da carreira, também surge como possível interessado em contratar o astro para a próxima temporada. Mas há outro clube inglês menos conhecido que pode entrar na disputa. O Wolverhampton surge como possível destino para o camisa 7, pois tem boa relação com o empresário do jogador, Jorge Mendes. Além disso, conta com oito portugueses no elenco, tem um português como técnico e pretende brigar pelas primeiras posições nos próximos anos.

Volta à Espanha

De acordo com a rádio BBC 5, Cristiano Ronaldo foi oferecido pela Juventus ao Real Madrid, mas o clube espanhol teria descartado seu retorno. Além disso, os italianos tentaram negociá-lo até mesmo o Barcelona. O estafe do jogador, no entanto, negou essas informações.

MLS

Segundo o jornal espanhol As, Cristiano Ronaldo se adaptou bem à Juventus e não pretende deixar o clube, pois sua família também não gostaria de se mudar da Itália. Por outro lado, o craque já declarou que gostaria de jogar na MLS, a liga norte-americana de futebol. Além disso, segundo o site Goal, ele tem estudado inglês e pretende ter aulas de teatro para poder estrelar filmes de Hollywood. Assim, caso nenhum clube europeu possa bancar a sua contratação, o futuro de Cristiano Ronaldo depois da Juventus pode estar nos Estados Unidos.