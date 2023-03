Saiba quais são os classificados para a semifinal do Paulistão 2023. Foto: Reprodução Flickr / José Luis Silva Ag. Paulistão

Quatro equipes disputam a semifinal do Campeonato Paulista

4 classificados para a semifinal do Paulistão 2023: veja os horário e datas dos jogos

Está definida a semifinal do Paulistão 2023. Agora, quatro equipes se encontram na penúltima fase antes da grande decisão pelo título do Campeonato Paulista de Futebol.

O caminho até aqui teve o Palmeiras derrotando o São Bernardo nas quartas de final (1x0). Teve também o Ituano, que fez bonito e eliminou o Corinthians nos pênaltis. Já o Bragantino não teve dificuldades em superar o Botafogo (2x0).

Jogos da semifinal do Paulistão 2023

Palmeiras, RB Bragantino, Ituano e Água Santa estão classificados para a semifinal do Campeonato Paulista em 2023. Os clubes concorrerão no próximo domingo, 19 de março, pela vaga na final da temporada. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda vai definir os horários dos jogos.

Palmeiras x Ituano

Data: Domingo, 19/março com horário a ser confirmado

Local: Allianz Parque

Água Santa x RB Bragantino

Data: Domingo, 19/março com horário a ser confirmado

Local: Arena Inamar, em Diadema

Como funciona a semifinal no Paulistão?

A semifinal do Paulistão é disputada também em partida única. A melhor campanha do campeonato enfrenta a quarta (a pior da temporada) de um lado, enquanto a segunda melhor joga contra a terceira. O desempenho na fase de grupos e mata-mata são somados para formarem a classificação geral aos clubes.

Os times com as melhores campanhas (1º e 2º lugar na tabela) tem o direito de jogar em casa a semifinal. O Palmeiras, por exemplo, é a melhor campanha e por isso vai jogar no Allianz Parque.

Se o jogo terminar empatado não tem prorrogação. A disputa de pênaltis é que define quem avança direto para a final do Paulistão.

Como funciona o mando de campo?

Para evitar sorteios em cada etapa do Campeonato Paulista, a Federação utiliza os números da campanha de cada equipe através da classificação geral para definir os mandos de campo. As vitórias e os empates são somados durante a fase de grupos, gerando assim a pontuação.

Através desta pontuação a FPF forma a classificação geral com as dezesseis equipes. O time que tem a pontuação mais alta consequentemente fica em primeiro lugar com mais vitórias. Os números na classificação continuam a ser atualizados mesmo no mata-mata.

Para decidir o mando de campo nas quartas de final e na semifinal utiliza-se a posição do clube na classificação geral do Paulistão. Por exemplo, o Palmeiras está em primeiro lugar com a melhor campanha e, por isso, tem a vantagem de jogar em casa nas duas etapas.

Para entender, confira a parte de cima da classificação geral no momento:

1 Palmeiras - 31 pontos

2 São Bernardo - 26 pontos

3 São Paulo - 24 pontos

4 Água Santa - 24 pontos

5 RB Bragantino - 23 pontos

6 Corinthians - 23 pontos

7 Mirassol - 15 pontos

8 Guarani - 14 pontos

9 Botafogo SP - 14 pontos

10 Santo André - 14 pontos

11 Santos - 14 pontos

12 Ituano - 13 pontos

13 Inter de Limeira - 11 pontos

15 São Bento - 10 pontos

16 Ferroviária - 9 pontos

Quando é a final do Paulistão?

A final do Campeonato Paulista será disputada em 2 e 9 de abril, dois domingos, com horário e local a serem confirmados pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Os dois vencedores das semifinais ganham o direito de jogar a final do Paulistão. O time com a melhor campanha vai decidir em casa, enquanto o oponente fará o duelo de abertura em casa no primeiro domingo de abril.

Os horários ainda serão confirmados pela entidade de futebol mas, como manda a tradição, os dois jogos devem acontecer na faixa das 16h, quatro da tarde, horário de Brasília.

