Saiba quando vai ser a disputa pelo título da Copa do Mundo no Catar, quais seleções vão jogar e o horário

Que horas vai ser a final da Copa do Mundo 2022 no Catar?

Que horas vai ser a final da Copa do Mundo 2022 no Catar?

Quem será o grande campeão da Copa do Mundo do Catar? No próximo domingo, o Estádio Lusail vai receber as duas seleções na disputa pela taça dourada e o título de melhor equipe do mundo. Saiba o horário da final da Copa do Mundo 2022, quem poderá jogar e todos os detalhes.

Leia também: Como são definidas as seleções que participam da Copa do Mundo de 2026?

Horário da final da Copa do Mundo 2022

O chute inicial na final da Copa do Mundo do Catar vai ser ao meio-dia (Horário de Brasília), em 18 de dezembro, domingo, no Estádio Lusail, entre as duas seleções classificadas.

A data foi escolhida pela FIFA antes mesmo da competição começar. Já o espaço foi escolhido pela entidade por ser o maior estádio do Catar.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia vão acompanhar a partida às 11h, no horário local de cada estado brasileiro.

Horário da final no Brasil: 12h (Horário de Brasília)

Horário no Catar: 18h, horário local

Onde será a final da Copa 2022?

O Lusail Stadium vai receber a final da Copa do Mundo 2022 entre os finalistas. O estádio está localizado na cidade de Lusail, no Catar, a 19km da capital do país.

Com capacidade para receber 88,966 mil torcedores, o Lusail promete lotação de público entre os dois países finalistas além de turistas para acompanhar a última partida da Copa do Mundo no Catar. Até aqui, o espaço também sediou seis partidas da fase de grupos, uma nas oitavas, quartas, a semifinal e a decisão.

Na fase de grupos, o Lusail recebeu os duelos entre Argentina e Arábia Saudita, Brasil contra a Sérvia, Argentina versus México, Arábia Saudita jogando contra o México, Brasil e Camarões e Portugal jogando contra Uruguai. Nas oitavas, o duelo entre Portugal e Suíça foi realizado no Estádio Lusail.

Nas quartas de final, a vitória da Argentina contra a Holanda nos pênaltis foi registrada, enquanto na semifinal a partida entre entre Argentina e Croácia será disputada.

O design do Estádio Lusail remete à um vaso e tigela, homenagem para a idade de ouro da arte e de artesanato no mundo árabe e islâmico.

Quem vai jogar na final da Copa do Mundo 2022?

Os finalistas da Copa do Mundo do Catar não estão definidos. Porém, dá para saber quem pode se classificar até a grande decisão através das semifinais.

De um lado da chave, Argentina enfrenta a Croácia depois de vencer os holandeses nos pênaltis. Do outro lado, a atual campeã França vai jogar contra Marrocos, classificada pela primeira vez na história para uma semifinal.

Os vencedores avançam para a final da Copa do Mundo 2022, enquanto os perdedores vão jogar a disputa pelo terceiro lugar no sábado, 17 de dezembro, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

O Brasil foi eliminado nas quartas de final e por isso não poderá disputar o hexa.

Confira o chaveamento da Copa do Mundo.

Terça-feira (13/12):

Argentina x Croácia - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Lusail

Quarta-feira (14/12):

França x Marrocos - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Al Bayt

+ Quando vai ser a próxima Copa do Mundo da FIFA?

Onde assistir a final da Copa do Mundo 2022?

O jogo da final da Copa do Mundo 2022 será transmitido nos canais Globo e SportV, além das plataformas gratuitas FIFA+, GloboPlay, portal GE e também no canal do Casimiro.

Responsável pelos direitos de transmissão, a Rede Globo é quem exibe a final do Mundial para todo o Brasil na TV aberta, além do canal pago em operadoras de TV como o SporTV.

Nas plataformas FIFA+ e GloboPlay, o jogo será transmitido ao vivo e de graça também para quem não é assinante, enquanto o site de notícias GE retransmite as imagens do canal de maneira gratuita para o público brasileiro.

O canal do Casimiro no Youtube e Twitch também vai passar o jogo no domingo de graça.

Leia também:

Ainda tem jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022?

Quem foram os técnicos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo ano a ano

Copa do Mundo 2022: tabela de jogos e horários da disputa no Catar

Impedimento na Copa do Mundo 2022: o que diz regulamento