A Final da Sul-Americana é jogo único entre Independiente Del Valle e São Paulo?

Nesta edição da Copa Sul-Americana, Independiente Del Valle e São Paulo disputam o título da temporada em Córdoba, na Argentina, no Estádio Mario Alberto Kempes, neste sábado, 1º de outubro. Com início às 17h (horário de Brasília), a Final da Sul-Americana é jogo único? Tem prorrogação em caso de empate?

A Final da Sul-Americana é jogo único hoje?

Sim, a final da Copa Sul-Americana é disputada em jogo único. Desde 2019, a competição define quem é o grande campeão da temporada em partida única, em estádio neutro.

Desde 2002, quando foi idealizada pela Conmebol, a final da Sul-Americana era realizada em dois confrontos, ida e volta, onde cada elenco tinha a oportunidade de jogar em sua casa ao menos uma vez. Mas em 2018, na final entre River Plate e Boca Juniors na Libertadores teve um trágico episódio envolvendo ambas as torcidas. No primeiro jogo, a torcida do River apedrejou o ônibus do Boca e, por isso, a final teve de ser adiada.

Desde então, a Conmebol optou por transformar a final da Libertadores e Sul-Americana em jogo único e em campo neutro. O local é definido pela entidade logo no começo da temporada, assim como as datas de cada fase.

Este ano, Independiente Del Valle e São Paulo disputarão a final no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, com transmissão através da Conmebol TV, ao vivo.

O São Paulo venceu a Copa Sul-Americana em 2012, enquanto o Independiente del Valle levou a melhor em 2019.

São Paulo e Independiente Del Valle

Sábado, 1º de outubro às 17h (horário de Brasília) no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina

Onde assistir: Conmebol TV na Sky, Claro e DirecTV GO.

+ Como assistir final da Sul-Americana online hoje e de graça? – 01/10

Tem prorrogação na Copa Sul-Americana 2022?

Em caso de empate no placar entre São Paulo e Independiente Del Valle, a prorrogação será iniciada na final da Copa Sul-Americana neste sábado.

De acordo com o regulamento da Conmebol, dois tempos de 15 minutos serão iniciados em até dez minutos ao fim do segundo tempo. Se a igualdade persistir no resultado, aí a disputa de pênaltis é que vai definir quem será o grande campeão da Sul-Americana em 2022.

Até aqui, o São Paulo já disputou duas disputas de pênaltis no torneio, contra o Ceará nas quartas de final e a semifinal contra o Atlético Goianiense, após a igualdade na soma dos placares. Já o Independiente não passou por nenhuma disputa, com a classificação garantida no tempo regulamentar no mata-mata.

+Veja quais são os senadores que apoiam Bolsonaro 2022

Por que a final vai ser no Estádio Mario Alberto Kempes?

O Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, receberá a final entre Independiente Del Valle e São Paulo neste sábado, 1º de outubro, a partir das 17h (horário de Brasília).

O espaço não foi a primeira opção da Conmebol. De início, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi o escolhido para sediar o grande evento de futebol sul-americano. Porém, por conta do primeiro turno nas eleições de 2022 no Brasil, a entidade preferiu trocar a sede a pedido da CBF.

O estádio recebe o nome do jogador Mario Kempes, herói no futebol da Argentina. Construído em 1978, ano da Copa, passou a homenagear o atleta apenas em 2010, quando passou pela reforma para receber a Copa América naquele mesmo ano.

A capacidade é para receber 57 mil torcedores.

+ Grid de largada da Fórmula 1 amanhã: classificação GP de Singapura 2022

+ A Final da Sul-Americana vai passar na TV aberta em 2022?