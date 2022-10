Veja quais são os senadores que apoiam Bolsonaro 2022

Essas eleições estão sendo marcadas pela polarização entre os apoiadores de Lula (PT) e Bolsonaro (PL). Mas essa disputa se estende também aos candidatos dos estados brasileiros. Veja quais os senadores que apoiam Bolsonaro 2022 e as federações pelas quais eles concorrem.

Em alguns estados, mais de um candidato apoia a reeleição do presidente e em outros nenhum apoia.

Veja também:

Senadores que apoiam Bolsonaro 2022

Região Norte

Acre: Marcia Bittar (PL)

Amazonas: Coronel Menezes (PL)

Amapá: Guaracy Jr (PTB) e Gilberto Laurindo (Patriota)

Rondônia: Jaime Bagattoli (PL)

Pará: Mario Couto (PL)

Roraima: Dr. Hiran (PP)

Tocantins: Andrea Schmid (PMB)

Nordeste – Senadores que apoiam Bolsonaro 2022

Alagoas: Davi Davino Filho (PP)

Bahia: Raíssa Soares (PL)

Maranhão: Roberto Rocha (PTB)

Paraíba: Bruno Roberto (PL) e Sérgio Queiroz (PRTB)

Pernambuco: Gilson Machado (PL)

Sergipe: Dr. Eduardo Amorim (PL)

Rio Grande do Norte: Rogério Marinho (PL)

Centro-Oeste

Distrito Federal: Flávia Arruda (PL) e Marcelo Hipólito (PTB)

Goiás: Wilder Morais (PL) e João Campos (Republicanos).

Mato Grosso: Wellington Fagundes (PL), Kassio Coelho (Patriota) e Antonio Galvan (PTB)

Mato Grosso do Sul: Tereza Cristina (PP)

Sudeste

Espírito Santo: Magno Malta (PL)

Minas Gerais: Cleitinho (PSC)

Rio de Janeiro: Romário (PL), Clarissa Garotinho (União Brasil) e Daniel Silveira (PTB)*

São Paulo: Marcos Pontes (PL)

*A candidatura de Daniel Silveira foi indeferida pelo TSE, mas o político entrou com recurso.

Sul – Senadores que apoiam Bolsonaro 2022

Paraná: Paulo Martins (PL)

Rio Grande do Sul: Hamilton Mourão (Republicanos)

Santa Catarina: Jorge Seif (PL)

Cargo de Senador

Segundo o TSE, os senadores compõem a alta câmara do Congresso Nacional. O dever desses políticos é, em suma, representar seu estado em âmbito nacional. As principais funções do senador são: votar e aprovar projetos de lei, criar projetos de lei e emenda constitucional, fiscalizar as ações do poder

Executivo, fiscalizar as operações financeiras feitas com dinheiro público, além de julgar crimes de responsabilidade do presidente da República e aprovar a nomeação de ministros para os tribunais superiores.

Como é a feita a eleição de senador

O senador é eleito diretamente para dois mandatos de quatro anos cada. Sendo assim, cada político fica oito anos exercendo sua função. Além disso, a eleição para o Senado é feita de forma diferente dos demais cargos.

Cada estado elege 3 senadores, mas de forma alternada, a cada eleição nacional, os eleitores escolhem, alternadamente 1/3 e 2/3 dos políticos. Por exemplo: em 2018, os brasileiros votaram em dois nomes para o Senado, este ano, votam em 1. Por isso, 27 senadores serão eleitos em 2022 e 54 foram escolhidos na última eleição nacional.

Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário de votos, ou seja, o candidato mais votado é eleito. Além disso, todos esses políticos são eleitos já no primeiro, não havendo a possibilidade de um segundo turno para definir a composição do Senado Federal.

Além de senador, este ano, os brasileiros devem escolher candidatos para os cargos de: presidente, governador, deputado federal e deputado estadual. O primeiro turno está marcado para o dia de outubro e o segundo turno, se necessário, para o dia 30. A votação será das 8h às 17h, horário de Brasília.