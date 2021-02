Ah Ahly x Palmeiras: onde assistir disputa do terceiro lugar do Mundial

Ah Ahly e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (11), pela disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes. Logo depois de perderem seus confrontos de semifinal, os clubes voltam a campo em busca de garantir o bronze do torneio. A bola rola às 12h (horário de Brasília), no Estádio Education City, em Doha.

Além do terceiro lugar, o confronto é importante para os cofres dos clubes. Isso porque quem vencer a partida embolsará 2,5 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões na cotação atual). Enquanto o quarto colocado fica com 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,7 milhões).

Onde assistir Ah Ahly x Palmeiras ?

A disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes não terá transmissão da TV aberta. Embora a Rede Globo tenha exibido o jogo entre Palmeiras e Tigres, na fase anterior, a emissora não transmitirá o duelo desta quinta. No entanto, o SporTV transmite ao vivo para todo o país, na TV fechada, a partir das 12h.

Prováveis escalações

Al Ahly: El Shenawy; Hany, Benoun, Ayman e Maaloul; El Soulia, Hamdy e Afsha; Mohsen, Bwalya e Taher.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo e Zé Rafael; Gabriel Menino, Raphael Veiga e Rony; Luiz Adriano.

Jogos do Mundial de Clubes

Ah Ahly x Palmeiras (disputa do 3º lugar) – 12h

Tigres x Bayern de Munique (final) – 15h

Como Ah Ahly e Palmeiras chegam para o jogo?

Desde as quartas de final no Mundial, o clube egípcio eliminou os donos da casa, Al Duhail, em sua partida de estreia. A vitória por 1 a 0 com gol de El Shahat colocou o clube na semifinal. No entanto, a equipe enfrentou o poderoso Bayern de Munique e deu adeus à chance de título. O time do Ah Ahly até tentou segurar os alemães, que abriram o placar no início do jogo. Apostando em contra-ataque, o clube conseguiu chegar ao gol adversário, na segunda etapa, mas pouco assustou o goleiro Neuer. Por fim, Robert Levandowski anotou seu segundo gol na partida e decretou a equipe bávara na final.

Já o Palmeiras entrou no Mundial a partir da semifinal. De cara, o Alviverde encarou o Tigres, do México, e perdeu o confronto por 1 a 0. Com gol do atacante francês Gignác, os mexicanos, fizeram o único gol da partida. No entanto, os campeões da Liga dos Campeões da Concacaf jogaram melhor nos 90 minutos e o Verdão deu adeus ao tão sonhado título do Mundial.