Al Hilal x Al Nassr: onde vai passar o jogo do Al Nassr ao vivo - 01/12

Para abrir o fim de semana, Al Hilal e Al Nassr jogam nesta sexta-feira, 01 de dezembro, no Estádio King Fahd, em Riad, pela 15ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo do Al Nassr começa às 15h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Al Nassr ao vivo?

A partida entre Al Hilal e Al Nassr tem início às 15h, horário de Brasília, e a única forma de assistir ao vivo é no canal BandSports, na TV paga, e no canal GOAT no Youtube. Nenhuma emissora de televisão aberta transmite o clássico saudita nesta sexta-feira.

Os direitos de transmissão do Campeonato Saudita pertencem à Bandeirantes e ao canal GOAT. Na televisão, nenhum outro canal pode exibir os confrontos a não ser a Band ou Bandsports, enquanto na internet a plataforma disponibiliza até três jogos por rodada.

Atual líder da classificação com 38 pontos, o Al Hilal enfrenta o Al Nassr, segundo colocado com 34, para assegurar a permanência no topo da tabela.

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Fahd

Onde assistir: Bandsports e Youtube

Como estão as equipes no Campeonato Saudita?

O Al Hilal é o líder do Campeonato Saudita. Sem perder nenhum jogo, soma 38 pontos conquistados em 12 vitórias e dois empates, com a melhor campanha da temporada até aqui. Mesmo sem Neymar, o Al Hilal é dono do melhor ataque e da melhor defesa, favorito ao título.

Sob o comando de Jorge Jesus, o time vem de vitória por 2 a 0, contra o Naybahor, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia na terça-feira.

O Al Nassr, por outro lado, é o vice-líder do Campeonato Saudita com 34 pontos. Com 11 vitórias, um empate e duas derrotas, o time de Luis Castro, ex-técnico do Botafogo, tem com objetivo bater o Al Hilal no clássico, diminuir a vantagem e quem sabe pular para a primeira posição na próxima rodada.

Na última segunda-feira, 27/11, o time empatou sem gols com o Persepolis, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Confira como está a classificação do Campeonato Saudita | 15ª rodada

1) Al Hilal - 38 pontos

2) Al Nassr - 34 pontos

3) Al Ahli Saudi - 30 pontos

4) Al Ittihad - 28 pontos

5) Al Taawon - 25 pontos

6) Al Fateh - 24 pontos

7) Al Ettifaq - 23 pontos

8) Al Feiha - 19 pontos

9) Al Wehda - 19 pontos

10) Dhamk - 18 pontos

11) Al Shabab - 16 pontos

12) Al Riyadh - 16 pontos

13) Al Taee - 14 pontos

14) Al Khaleej - 13 pontos

15) Abha - 13 pontos

16) Al Akhdoud - 10 pontos

17) Al Raed - 9 pontos

18) Al Hazm - 8 pontos

Cristiano Ronaldo e Neymar vão jogar hoje?

A expectativa do torcedor não será atendida nesta sexta-feira porque que o encontro entre Neymar e Cristiano Ronaldo, no clássico saudita, não vai acontecer. O craque português estará em campo pelo Al Nassr, mas o brasileiro se recupera de lesão, por isso desfalca o Al Hilal.

Cristiano, anunciado no Al Nassr em dezembro de 2022, é titular no elenco de Luis Castro. Já Neymar teve uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo durante o jogo entre Brasil e Uruguai, nas Eliminatórias, e por isso não joga mais em 2023.

O português assinou com o clube saudita após a dramática eliminação de Portugal nas quartas de final para Marrocos. Durante a competição da FIFA, Cristiano foi desligado do Manchester United após a polêmica entrevista para Piers Morgan, onde criticava a diretoria do clube inglês.

Já Neymar optou por jogar no Al Hilal após seis temporadas no PSG, da França. O jogador foi criticado por torcedores brasileiros por sua escolha.

Confira as prováveis escalações para o jogo do Al Nassr e Al Hilal.

Provável escalação do Al Hilal: Bono; Koulibaly, Albulayhi, Saud, Alburayk; Kanno, Dawsari, Savic; Malcom, Alhamdan e Mitrovic.

Provável escalação do Al Nassr: Al Najjar; Al Ghanan, Laporte, Alex Telles, Alamri; Brozovic, Otávio, Fofana; Sadio Mané, Anderson Talisca e Cristiano Ronaldo.

Último encontro de Al Hilal x Al Nassr

O último duelo entre Al Hilal e Al Nassr aconteceu em 12 de agosto, pela final da Liga dos Campeões Árabes, com vitória do Al Nassr durante a prorrogação. O brasileiro Michael abriu o placar para o Al Hilal, mas Cristiano Ronaldo balançou a rede duas vezes para dar o título ao clube.

No total, Al Hilal e Al Nassr se enfrentaram em 44 oportunidades, de acordo com dados do portal O Gol. O Al Hilal, de Jorge Jesus, tem a vantagem com 23 vitórias contra 12 do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, além de nove empates entre Campeonato Saudita, Liga dos Campeões Árabes, Liga dos Campeões da AFC e King's Cup.

No quesito gols, o Al Hilal é quem soma mais com 72 versus 48 do Al Nassr, segundo o portal O Gol.

O confronto entre Al Hilal e Al Nassr é considerado clássico regional porque ambas as equipes são de Riad, cidade na Arábia Saudita. É a maior rivalidade no país, principalmente após a chegada de Cristiano Ronaldo e Neymar.

