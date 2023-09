Al-Nassr x Al Ahli: onde vai passar o jogo do Al Nassr hoje - 22/09

Hoje tem Cristiano Ronaldo em campo no jogo do Al Nassr, pela sétima rodada do Campeonato Saudita. Nesta sexta-feira, 22 de setembro, o elenco vai enfrentar o Al Ahli no Estádio KSU, em Riad, com transmissão começando às 15h (de Brasília), por isso saiba onde vai passar ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Al Nassr ao vivo?

O Bandsports e o canal GOAT no Youtube vão transmitir o jogo do Al Nassr contra o Al Ahli nesta sexta, às 15h, disponível para todos os estados do país. Não precisa ser assinante ou pagar nada para ver Cristiano Ronaldo em campo na plataforma de vídeos ao vivo.

O grupo Bandeirantes tem os direitos de transmissão do Campeonato Saudita, mas decidiu não passar o jogo do Al Nassr na TV aberta nesta sexta-feira, por isso só o Bandsports é quem exibe a partida com exclusividade na televisão.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

Titular absoluto do Al Nassr, Cristiano Ronaldo vai estar em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Al Ahli, na sétima rodada do Campeonato Saudita. O português soma sete gols em sete partidas na temporada, além do título da Copa dos Campeões Árabes. Luis Castro, técnico do Al Nassr, não terá Anderson Talisca e Fofana, lesionados.

Escalação do Al Nassr: Al-Aqidi; Al-Amri, Laporte, Qassem, Al Ghanam; Al-Khaibari, Brozovic, Otávio; Sadio Mané, Ghareeb e Cristiano Ronaldo.

Escalação do Al Ahli: Mendy; Majrashi, Ibañez, Al Hamad, Al Ammar; Al Majhad, Kessié, Mahrez; Veiga, Allan Saint-Maximin e Roberto Firmino.

O Al Ittihad, clube de Karim Benzema, ocupa a liderança do Campeonato Saudita com 18 pontos, enquanto o Al Hilal, de Neymar, está em segundo lugar com um ponto a menos. Na temporada 18 equipes jogam a primeira divisão do futebol saudita em 34 rodadas por turno e returno, no sistema de pontos corridos.

O primeiro colocado será declarado o campeão, enquanto na parte de baixo da tabela os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão saudita.

Árbitro brasileiro vai apitar o jogo de Cristiano Ronaldo

Depois de apitar a primeira partida da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, o árbitro brasileiro Anderson Daronco viaja para a Arábia Saudita para trabalhar no duelo entre Al Nassr e Al Ahli, nesta sexta-feira, em Riad.

A Federação de Futebol da Arábia Saudita escalou o profissional para trabalhar no confronto da sétima rodada do Campeonato Saudita, com Cristiano Ronaldo e Roberto Firmino em campo. Os auxiliares vão ser os brasileiros Rafael Alves e Luanderson Lima dos Santos.

A presença de Daronco no jogo do Al Nassr não é surpresa, já que a Federação de Futebol da Arábia Saudita escala árbitros de outros países com frequência. Esta, porém, é a primeira vez de Daronco no torneio saudita, árbitro da FIFA.

Em 2018, Daronco participou da Copa do Mundo na Rússia, escalado pela FIFA. Em 2022, no Catar, ele ficou fora após a Federação do Peru entrar com uma ação contra o árbitro, tirando-o assim do torneio de futebol, após a sua polêmica participação na partida entre Uruguai e Peru.

