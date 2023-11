Al Nassr x Al Akhdoud: onde vai passar o jogo do Al Nassr hoje - 24/11

Cristiano Ronaldo vai jogar com Al Nassr hoje - Foto: Reprodução/Efks by Getty Images

Com Cristiano Ronaldo em campo, o Al Nassr vai medir forças com o Al Akhdoud nesta sexta-feira, 24 de novembro, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo do Al Nassr vai ser no Estádio Universidade Rei Saud, às 15h (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Onde assistir o jogo do Al Nassr hoje no Campeonato Saudita?

A transmissão do jogo do Al Nassr hoje vai ser no BandSports, na TV paga, e no canal GOAT no Youtube, com início às 15h, horário de Brasília, para todo o país. Dá para assistir também no BandPlay, plataforma de conteúdo disponível no site e aplicativo no celular.

A Rede Bandeirantes tem os direitos de transmissão do Campeonato Saudita, mas optou por não exibir a partida nesta sexta-feira.

O Al Nassr, de Luis Castro, vai escalar Alaqidi; Al Ghanam, Alamri, Alex Telles, Al Fatil; Brozovic, Alnaji, Otávio; Anderson Talisca, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo.

Já o Al Akhdoud terá para o confronto desta sexta o goleiro brasileiro Paulo Victor; Alyami, Kverkvelia, Burca, Awadh, Al Zabdani; Álex Collado, Pedroza, Tanase, Godwin; Tawamba.

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riad, Arábia Saudita

Onde assistir: Bandsports e Youtube

Como funciona o Campeonato Saudita?

Diferentemente de torneios europeus, o Campeonato Saudita tem apenas 18 equipes na disputa. Sob o formato de pontos corridos, os elenco jogam entre si por turno e returno, isto é, duas vezes cada na temporada. Cada vitória dá três pontos e o empate um para ambos os lados.

Ao fim da temporada, o time que conquistar mais pontos ocupa a primeira posição e conquista o título saudita, enquanto os três últimos da tabela são rebaixados para a segunda divisão. Além disso, os dois primeiros se classificam para a Liga dos Campeões da AFC.

O principal campeonato de futebol da Arábia Saudita, organizado todos os anos pela Federação de Futebol da Arábia Saudita, foi disputado pela primeira vez em 1974/75, com a vitória do Al Nassr. Com um dos públicos mais apaixonados pelo esporte em todo o mundo, o torneio não aconteceu em 1976 devido à morte do Rei Fasal, mas retornou no ano seguinte.

Apesar da acirrada disputa entre as equipes dentro de campo todos os anos, o Campeonato Saudita só passou a ser assistido em outros países em 2022, com a chegada de Cristiano Ronaldo e outros astros. Em 2023, a liga ganhou um aliado para os investimentos: trata-se do Fundo de Investimento Público, onde os quatro fundadores Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr possuem um alto valor de investimento do governo saudita.

Confira como está a classificação do Campeonato Saudita | 14ª rodada

1) Al Hilal - 35 pontos

2) Al Nassr - 31 pontos

3) Al Ahli Saudi - 26 pontos

4) Al Taawon - 25 pontos

5) Al Ittihad - 24 pontos

6) Al Fateh - 24 pontos

7) Al Ettifaq - 22 pontos

8) Al Feiha - 16 pontos

9) Al Wehda - 16 pontos

10) Dhamk - 15 pontos

11) Al Shabab - 15 pontos

12) Al Khaleej - 13 pontos

13) Abha - 13 pontos

14) Al Riyadh - 12 pontos

15) Al Taee - 11 pontos

16) Al Akhdoud - 10 pontos

17) Al Raed - 9 pontos

18) Al Hazm - 7 pontos

