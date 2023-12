Al Nassr x Al Ettifaq: onde vai passar o jogo do Al Nassr - 22/12

Pela 18ª rodada do Campeonato Saudita, o jogo do Al Nassr hoje, 22 de dezembro, vai ser contra o Al Ettifaq no Estádio Universitário Rei Saud, às 12h (de Brasília). O desafio marca a volta do Al Nassr para os gramados depois de ficar uma semana sem jogar.

O duelo entre Al Nassr e Al Ittihad, marcado inicialmente para o dia 15 de dezembro, foi adiado porque o Ittihad disputou o Mundial de Clubes.

Quem vai transmitir o jogo do Al Nassr hoje?

A partida entre Al Nassr e Al Ettifaq começa às 12h, horário de Brasília, e a única forma de assistir é no Bandsports, na TV paga, e no canal GOAT, no Youtube, em qualquer lugar do país. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o confronto nesta sexta-feira.

Com exclusividade, os direitos de transmissão do Campeonato Saudita pertencem à Rede Bandeirantes na temporada. Somente aos sábados, a Band transmite um jogo, enquanto o canal Bandsports disponibiliza até três duelos por rodada.

Vice-líder com 37 pontos, o Al Nassr busca diminuir a vantagem do Al Hilal na liderança. Já o Al Ettifaq está no meio da tabela, em 8º com 24 pontos, com pretensões de atingir o G2.

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Estádio Universitário Rei Saud, em Riade

Onde assistir: Bandsports e Youtube GOAT

Quantos gols Cristiano Ronaldo tem na temporada?

Vestindo a camisa do Al Nassr, o português Cristiano Ronaldo soma 20 gols em 22 partidas na temporada 2023/24 entre Campeonato Saudita, Liga dos Campeões da Ásia e Copa do Rei da Arábia Saudita. Cristiano também tem 10 assistências, de acordo com dados do portal de futebol Transfermarkt.

Cristiano foi anunciado como o novo jogador do Al Nassr em dezembro de 2022, após a eliminação de Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em derrota para o Marrocos por 1 a 0. A crise dentro e fora de campo envolvendo o craque no Manchester United fez com que a diretoria desligasse o ídolo.

Na última segunda-feira, 11 de dezembro, Cristiano entrou em campo para enfrentar o Al Shabab, na Copa do Rei Saudita, onde marcou um gol no segundo tempo. Para o jogo desta sexta-feira, Cristiano vestirá a camisa titular.

Cristiano Ronaldo começou a sua carreira no futebol nas categorias de base do Nacional, seguindo para o Sporting, depois o Manchester United e, aí, o Real Madrid. Em 2018, aventurou-se na Juventus mas não obteve sucesso, retornando para o United em 2021.

Último encontro de Al Nassr x Al Ettifaq

O último duelo entre Al Nassr e Al Ettifaq aconteceu em 31 de outubro de 2023, nas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita. Após o empate no tempo regulamentar, Mané marcou na prorrogação e deu a vitória para o Al Nassr, classificado para as quartas de final.

No histórico de confrontos, Al Nassr e Al Ettifaq se enfrentaram em 46 partidas, de acordo com dados do site Transfermarkt. O time de Luis Castro, ex-Botafogo, tem a vantagem com 20 vitórias contra 11 do Al Ettifaq, além de 15 empates. No quesito gols, o Al Nassr sai na frente com 61 contra 53 dos rivais.

O Al Ettifaq é de outra cidade, portanto o encontro entre as equipes não é considerado clássico no futebol saudita.

