Árbitros brasileiros da Copa do Mundo 2022: quem são Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio

Os jogos do grupo B, integrado pelas seleções da Inglaterra, Irã, Holanda e Senegal, contaram com arbitragem brasileira na Copa do Mundo 2022.

De acordo com a CBF, o Brasil tem dois árbitros principais, Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, além de cinco assistentes: Bruno Pires, Bruno Boschilia, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Neuza Inês Back. Esse é um número recorde de brasileiros na arbitragem.

Quem são árbitros brasileiros na Copa do Mundo 2022?

Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio são os dois árbitros principais do Brasil na Copa do Mundo 2022. Ambos são nomes conhecidos e respeitados no meio da arbitragem brasileira. Confira quem são eles:

Raphael Claus: Com 43 anos, Raphael Claus é considerado um dos melhores árbitros do Brasil. Claus faz parte da Federação Paulista de Futebol e entrou para a Fifa em 2014. O árbitro já apitou vários jogos importantes e decisões, como a final da Copa do Brasil, final da Copa Sul-Americana e jogos das Eliminatórias da América do Sul. No ano de 2018, Claus foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. Em 2022, o árbitro foi selecionado como um dos representantes brasileiros na arbitragem na Copa do Mundo do Catar.

Wilton Pereira Sampaio: Com 40 anos, Wilton Pereira Sampaio faz sua segunda atuação na Copa do Mundo. Em 2018, Sampaio atuou no VAR na Rússia. O árbitro começou sua carreira na Federação Brasiliense, mas depois se transferiu para a Federação Goiana e ingressou na Fifa em 2013. Assim como Claus, Sampaio também já foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, no ano de 2019. O mediador já atuou em jogos importantes da Libertadores, Copa América e em 2022 apitou a final da Copa do Brasil.

Assistentes

Bruno Boschilia: Com 38 anos, o assistente faz parte do quadro da Fifa desde 2014. Bruno Boschilia tem mais de 20 anos de carreira e é membro da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL).

Bruno Pires: Bruno Pires tem 36 anos e faz parte da Federação Goiana de Futebol desde 2009 e engrossa o quadro Fifa desde 2015. O assistente já participou de jogos do Campeonato Brasileiro da série A.

Rodrigo Figueiredo: Com 39 anos, o árbitro faz parte da Federação Carioca de Futebol e já apitou partidas importantes, como finais do estadual, Copa América e Mundial de Clubes. Em 2021, foi eleito o melhor assistente do Brasileirão.

Danilo Martins: O árbitro de 41 anos faz parte da Federação Paulista de Futebol e atua em sua primeira Copa. Danilo Martins já trabalhou nas semifinais da Libertadores.

Neuza Inês Back: Neuza é a primeira mulher brasileira a ingressar no quadro de arbitragem da Fifa. Com 39 anos, a árbitra faz parte da Federação Paulista de Futebol e já atuou em grandes partidas, como na Copa do Mundo feminina em 2019.

