Seleções de Espanha e Alemanha se enfrentam neste domingo, 27 de novembro, pela segunda rodada da fase de grupos na Copa do Mundo do Catar

Horário do jogo da Espanha hoje x Alemanha e assistir ao vivo: transmissão online da Copa do Mundo

Alerta de clássico entre seleções! Espanha e Alemanha disputam a segunda rodada do grupo F na Copa do Mundo no Catar neste domingo, 27 de novembro. A bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, o mesmo da cerimônia de abertura. Quer saber onde assistir ao jogo da Espanha hoje? Acompanhe o texto a seguir.

Que horas começa o jogo da Espanha hoje ao vivo?

O horário marcado para o jogo da Espanha hoje e Alemanha é 16h (Horário de Brasília), válido pela segunda rodada da fase de grupos na Copa do Mundo.

Atenção: torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Fernando de Noronha devem ficar atentos com a diferença no horário de Brasília e suas cidades.

Todos os jogos da Copa do Mundo são transmitidos em terras brasileiras na faixa de 07h, 10h, 12h, 13 e 16h, horário de Brasília, já que o país está 6 horas à frente do nosso país.

Onde vai ser o jogo da Espanha hoje x Alemanha?

Espanha x Alemanha jogam no Al Bayt Stadium, localizado em Al Khor, no Catar, com capacidade para receber 68 mil torcedores. O estádio leva o nome devido as tendas históricas usadas por nômades no Catar e na região do Golfo.

O espaço traz áreas de lazer e muito verde, com espaço para exercícios além de pista para corrida, ciclismo, equitação e quadras poliesportivas.

O Al Bayt recebeu a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2022 e a partida entre Catar e Equador, outras quatro partidas da fase de grupos e três no mata-mata.

🗺 Let's take a tour 🚗 🏟 Al Bayt Stadium 🗓 Opening Match, 21 Nov 2022 13:00 local time + 5 group stage & 3 knockout stage games pic.twitter.com/rnRSJspZnb — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Como assistir jogo da Espanha hoje na TV e online?

Quer saber como assistir ao jogo da Espanha hoje contra a Alemanha na Copa do Mundo? O duelo vai ser transmitido em seis opções: GLOBO - TV aberta; SporTV - TV fechada; GloboPlay - aplicativo ou www.globoplay.globo.com; GE - www.ge.globo.com; FIFA+ - aplicativo ou www.fifa.com; Casimiro - Youtube ou Twitch.

Para todos os estados do Brasil, a Globo transmite a partida da Copa do Mundo na TV aberta com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro, Roger Flores e Salvio Spinola.

Quem gosta de assistir na TV fechada pode sintonizar o SporTV, através das operadoras por assinatura. Aqui, é Luiz Carlos Jr. quem narra e Grafite, PVC e Sandro Meira Ricci comentam.

Tem também o GloboPlay para assistir online pelo celular, tablet, computador ou smartv. De graça para quem também não é assinante, o torcedor tem a opção de assistir com narração de Tiago Leifert ao lado de Lisca, Fernanda Colombo e Thomaz Freitas.

Você também pode sintonizar no portal GE para assistir de graça, ou até mesmo no FIFA+ pelo site ou aplicativo da entidade de futebol, com sinal aberto 100% gratuito.

A novidade é a transmissão pelo canal do Casimiro, seja no Youtube ou na Twitch, com os comentários do Cazé.

Escalação da Espanha x Alemanha no jogo de hoje:

Provável escalação da Espanha: Unai Simón; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba; Busquets, Gavi, Pedri; Ferran Torres, Asensio e Dani Olmo.

Provável escalação da Alemanha: Neuer; Sule, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan, Muller; Gnabry, Musiala e Havertz.

Ambas as escalações não tem desfalques importantes para o jogo deste domingo. Por isso, ambas as seleções estarão completas.

Quem pode se classificar para as oitavas de final?

Os favoritos no grupo E para alcançarem as oitavas de final são Espanha e Alemanha. Entretanto, os japoneses venceram os alemães na primeira rodada e, se ganharem da Costa Rica neste domingo, praticamente se garantem na próxima etapa.

Já a Alemanha precisa vencer a Espanha se quiser lutar por uma vaga até as oitavas. Caso os samurais vençam no domingo e a Espanha ganhe, os alemães podem se desclassificar e voltar para a casa mais cedo.

O duelo promete grandes emoções em campo neste domingo. Lembrando que nas oitavas de final os dois melhores do grupo avançam, podendo enfrentar Bélgica, Croácia, Marrocos ou Canadá na primeira etapa do mata-mata.

GRUPO E

1 Espanha - 3 pontos

2 Japão - 3 pontos

3 Alemanha - 0 pontos

4 Costa Rica - 0 pontos

