Almería x Sevilla: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (02/02)

Almería e Sevilla se enfrentam nesta terça-feira (02), às 17h, no Estádio de Los Juegos Mediterráneos, pelas quartas de final da Copa do Rei. Em partida única, quem vencer o confronto garante vaga na semifinal da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Almería x Sevilla: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

+ Champions League 2021: o que sabemos sobre a competição

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Almería x Sevilla

O elenco do Almería deve ser o mesmo da rodada anterior, já que não existem novas baixas no plantel.

Possível Almería: Makaridze; Balliu, Ivanildo Fernandes, Cuenca, Álex Centelles; Morlanes, Costa; Corpas, João Carvalho, Ager Aketxe; Umar.

Ao time do Sevilla, o técnico Julen Lopetegui confirmou em entrevista coletiva ontem que a lesão sofrida pelo lateral Marcos Acuña é grave. Com isso, o jogador deve desfalcar a equipe por tempo indeterminado. Além disso, confirmou também que Papu Gómez está disponível.

Possível Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Sergi Gómez, Acuna; Torres, Fernando, Rakitic; En-Nesyri, Suso, Ocampos.

Confira os jogos das quartas da Copa do Rei

Além disso, a semana também traz outros jogos pelas quartas de final da Copa do Rei. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Levante x Villarreal – Quarta-feira – 15h

Granada x Barcelona – Quarta-feira – 17h

Betis x Ath. Bilbao – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O time do Almería disputa neste momento a segunda divisão do futebol espanhol, conhecida como Segunda División. Assim, aparece em terceiro lugar na classificação com quarenta e cinco pontos, apenas três a menos que o líder Mallorca. Dessa maneira, venceu catorze jogos, empatou três e perdeu cinco.

Enquanto isso, o Sevilla disputa a elite do Campeonato Espanhol. Em 4ª posição, a equipe tornou-se uma das favoritas para integrar a parte de cima da tabela, com trinta e nove pontos, sendo assim contabilizando doze vitórias, três empates e cinco derrotas. Por fim, pelas oitavas da Champions, vai jogar contra o Borussia Dortmund.