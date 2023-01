Ano Novo dos jogadores: confira como foi a virada de 2023 dos famosos

Para fechar o ano com chave de ouro, as principais estrelas do futebol comemoraram ao lado de amigos e familiares a virada para 2023. Através de cliques nas redes sociais foi possível acompanhar o Ano Novo de cada um deles, como Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Haaland. Confira como foi a virada dos astros.

Leia: Quando começa a Copinha 2023? Data do torneio de futebol de base

Jogadores passam Ano Novo de 2023 com família e amigos

Em todo fim de ano, jogadores fazem questão de reunir a família e os amigos para passar a virada de ano em grande estilo, seja em casa ou em grandes festas ao redor do mundo.

O ano de 2022 foi cheio de surpresas, com a Argentina campeã do mundo na competição da FIFA, Luís Suárez assinando com o Grêmio e a grande revelação de novos atletas como Endrick, do Palmeiras, que recentemente assinou com o Real Madrid.

Raphinha, do Barcelona, preferiu passar a festa da virada de Ano Novo com a família e a esposa, Natalia Rodrigues Belloli. Em clique publicado por Taia, os pombinhos aparecem juntos em Barcelona, com balões de 2023 ao fundo.

Campeão do mundo com a Argentina, Rodrigo De Paul, jogador do Atlético de Madrid, também publicou clique no Instagram onde apareceu ao lado da amada, a cantora argentina Stoessel.

Os pombinhos não informaram onde estão passando a virada do ano.

Revelação de 2022, Pedri, de apenas 20 anos e principal atleta do Barcelona, também publicou nas redes sociais a interação com a família na virada de Ano Novo. Como a diferença de horário com a Espanha é de 4 horas (país espanhol está à frente), Pedri comemorou primeiro.

Quem também brilhou em 2022 foi o goleiro Courtois, do Real Madrid e da Bélgica. Mesmo a equipe nacional do seu coração não avançando da fase de grupos, o profissional teve um bom ano no Real já que venceu a Champions e o Campeonato Espanhol na temporada passada.

As estrelas do Real Madrid e também da Seleção Brasileira, Vini Júnior e Militão, estão juntos neste Ano Novo de 2023, a virada do ano. No Instagram, eles compartilharam fotos, mas não indicaram o local.

Outro craque da Seleção Brasileira, Marquinhos, zagueiro do PSG, ficou com a família e os amigos em Paris comemorando o Reveillon de maneira antecipada, devido à diferença no horário com o Brasil.

A esposa Carol Cabrino fez questão de mostrar todos os detalhes da festa.

No Brasil, o atleta Zé Rafael, do Palmeiras, mostrou o clique com a família em casa na virada do ano.

Quando volta os campeonatos de futebol?

A bola já está rolando nos principais campeonatos europeus, como o Inglês, Português, Espanhol e Francês. As disputas seguem no meio da semana.

Já o Italiano, por exemplo, só retorna no próximo fim de semana, assim como os torneios da Copa do Rei e Copa da Inglaterra.

No Brasil, a Copinha é o primeiro desafio. O torneio de futebol de base reúne 128 equipes na primeira fase em busca do título. Depois vem os estaduais por todo o país e, por fim, o Brasileirão.

LEIA TAMBÉM:

Quem ganhou a corrida de São Silvestre 2022: veja o ranking

Último jogo de Pelé no futebol foi contra o Santos; veja a despedida dos gramados