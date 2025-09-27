Ao vivo: onde assistir Vasco x Cruzeiro hoje na internet

Neste sábado, 27, Vasco e Cruzeiro se enfrentam na 25ª rodada do Brasileirão. A partida será em São Januário, a partir das 18h30 (horário de Brasília), com transmissão exclusiva na internet.

Em qual canal assistir Vasco x Cruzeiro?

A Amazon Vídeo vai transmitir o jogo às 18h30, horário de Brasília. A plataforma é o serviço de streaming da Amazon que oferece milhares de filmes, séries e produções originais. Disponível em diversos dispositivos, a plataforma exige apenas uma assinatura do Amazon Prime.

Antes de mais nada, é preciso ter uma conta Amazon com assinatura ativa do serviço Prime. Quem ainda não é cliente pode seguir esse passo a passo:

1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime

2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” (caso seja sua primeira vez)

3 – Faça login ou crie uma conta Amazon

4 – Cadastre um cartão de crédito válido

Escalação

O Vasco deve escalar os jogadores Léo Jardim; Paulo Henrique; Carlos Cuesta; Robert Renan (pode entrar Lucas Freitas ou Lucas Oliveira); Puma Rodríguez; Hugo Moura; Cauan Barros; Philippe Coutinho; Nuno Moreira; Rayan; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

A escalação do Cruzeiro tem Cássio; William; Fabrício Bruno; Jonathan Jesus; Kaiki Bruno; Lucas Romero; Lucas Silva; Matheus Pereira; Christian; Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

