Ao vivo: onde assistir Vasco x Cruzeiro hoje na internet
Jogo é da 25ª rodada do Brasileirão
Neste sábado, 27, Vasco e Cruzeiro se enfrentam na 25ª rodada do Brasileirão. A partida será em São Januário, a partir das 18h30 (horário de Brasília), com transmissão exclusiva na internet.
Em qual canal assistir Vasco x Cruzeiro?
A Amazon Vídeo vai transmitir o jogo às 18h30, horário de Brasília. A plataforma é o serviço de streaming da Amazon que oferece milhares de filmes, séries e produções originais. Disponível em diversos dispositivos, a plataforma exige apenas uma assinatura do Amazon Prime.
Antes de mais nada, é preciso ter uma conta Amazon com assinatura ativa do serviço Prime. Quem ainda não é cliente pode seguir esse passo a passo:
1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime
2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” (caso seja sua primeira vez)
3 – Faça login ou crie uma conta Amazon
4 – Cadastre um cartão de crédito válido
Escalação
O Vasco deve escalar os jogadores Léo Jardim; Paulo Henrique; Carlos Cuesta; Robert Renan (pode entrar Lucas Freitas ou Lucas Oliveira); Puma Rodríguez; Hugo Moura; Cauan Barros; Philippe Coutinho; Nuno Moreira; Rayan; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
A escalação do Cruzeiro tem Cássio; William; Fabrício Bruno; Jonathan Jesus; Kaiki Bruno; Lucas Romero; Lucas Silva; Matheus Pereira; Christian; Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
Classificação do Brasileirão na 25ª rodada
- Flamengo: 51 pontos
- Cruzeiro: 50 pontos
- Palmeiras: 49 pontos
- Mirassol: 42 pontos
- Botafogo: 40 pontos
- Bahia: 37 pontos
- São Paulo: 35 pontos
- Fluminense: 31 pontos
- Red Bull Bragantino: 31 pontos
- Corinthians: 29 pontos
- Grêmio: 29 pontos
- Ceará: 28 pontos
- Vasco: 27 pontos
- Internacional: 27 pontos
- Santos: 26 pontos
- Atlético-MG: 25 pontos
- Vitória: 22 pontos
- Juventude: 21 pontos
- Fortaleza: 18 pontos
- Sport: 14 pontos