Aparecidense x Goiás: onde assistir ao vivo Campeonato Goiano – 14/3

Líder do Grupo B e com 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano 2021, o Goiás encara a Aparecidense, neste domingo (14), às 16h (horário de Brasília), em busca de manter a invencibilidade na competição. As equipes se enfrentam no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, no Estado de Goiás, em jogo válido pela 4ª rodada do Estadual.

Aparecidense x Goiás: onde assistir Campeonato Goiano?

Onde assistir Aparecidense x Goiás: FGF TV (canal da federação no Youtube)

A partida deste domingo (14) no Campeonato Goiano não terá transmissão da tv aberta e nem fechada. No entanto, a Federação Goiana de Futebol exibe o duelo ao vivo em seu canal no Youtube.

Como os clubes chegam para o jogo?

Líder do Grupo B, e com duas vitórias em dois jogos, o Goiás entra em campo com objetivo de manter a boa sequência de resultados. No entanto, a partida não deve ser das mais fáceis. Isso porque a Aparecidense está logo atrás do Esmeraldino, na segunda posição do grupo, com um ponto a menos. Na primeira rodada, a equipe de Augusto César não jogou, pois o confronto foi adiado para dia 17. Na sequência, o clube passou por Goianésia e Vila Nova, ambos por 1 a 0.

O time de Aparecida de Goiânia está bem atrás do Goiás no grupo, no entanto já realizou três jogos. Com cinco pontos, a Aparecidense tem uma vitória e dois empates. Na primeira primeira e segunda rodada, empatou com Vila Nova e Goianésia por 0 a 0. Mas, desencantou no último jogo, vencendo Jaraguá, por 4 a 0.

Onde será Aparecidense x Goiás ?

A partida entre os clubes será realizada em Aparecida de Goiânia, no Estádio Annibal Batista de Toledo. A bola rola então a partir das 16h (horário de Brasília), deste domingo, dia 14 de março.

Quais os jogos da 4ª rodada do Goianão?

Sábado

Vila Nova x Iporá – 15h30

Atlético GO x Grêmio Anápolis – 16h

Itumbiara x Jataiense – 17h

Domingo

Aparecidense x Goiás – 16h

Goianésia x Jaraguá – 16h

Segunda

CRAC x Anápolis – 15h30

+ Eliminatórias da Copa do Mundo 2022: veja quando o Brasil volta a jogar

+ Jogos do Paulistão 2021: o que pode acontecer com o campeonato?