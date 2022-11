Elenco dos hermanos pode ser desclassificado na Copa do Mundo do Catar ainda na fase de grupos com um cenário de resultados neste sábado

Argentina pode ser eliminada da Copa do Mundo hoje? Veja as 4 possibilidades

Para tentar se salvar na Copa do Mundo no Catar, a Argentina entra em campo neste sábado, 26 de novembro, para buscar a vitória diante do México na segunda rodada do grupo C. A partida tem início às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail. O torcedor quer saber se a Argentina pode ser eliminada da Copa do Mundo hoje? Entenda as probabilidades e do que os hermanos precisam para se salvar.

Argentina pode ser eliminada da Copa do Mundo hoje?

Sim, a Argentina pode ser eliminada da Copa do Mundo no Catar hoje. Com uma combinação de resultados, os hermanos se despedem do torneio e voltam mais cedo para a casa após a fase de grupos.

A equipe argentina perdeu a primeira rodada para a Arábia Saudita. Com esse resultado, foi parar em último no grupo sem pontos marcados. Se perder, aí poderá dizer adeus ao sonho da taça. Messi e companhia só dependem de si para continuarem na disputa.

Neste sábado a Argentina enfrenta o México às 16h (Horário de Brasília). Para seguir viva, terá de vencer o confronto independente do outro resultado entre os poloneses e árabes.

Mas quais são os cenários na situação da Argentina? Entenda do que a Argentina precisa.

1) Argentina ganha e resultado do outro jogo não importa

Para a Argentina seguir viva na Copa do Catar, terá que vencer o jogo neste sábado contra o México. Se isso acontecer, o resultado do jogo entre Polônia e Arábia Saudita não vai fazer diferença.

A única maneira para os argentinos se classificarem é vencendo o México e a Polônia na próxima rodada da fase de grupos. A Argentina depende apenas de si.

2) Argentina perde para o México, e Polônia OU Arábia Saudita ganham

Se os argentinos perderem para o México, e a Polônia ou Arábia vencerem na rodada (não importa quem ganhe, qualquer uma) a Argentina se despede oficialmente da Copa do Mundo no Catar na fase de grupos.

A Arábia, por outro lado, garante a classificação antecipada se vencer o jogo deste sábado contra os poloneses.

3) Argentina perde para o México, e Polônia e Arábia Saudita empatam

Se a Argentina perder para os mexicanos e a partida entre Arábia Saudita e Polônia ficar empatada, mesmo assim os hermanos serão eliminados na fase de grupos do Mundial. Tanto os mexicanos como os sauditas contariam com quatro pontos enquanto os argentinos teriam apenas zero, na lanterna do grupo C.

4) Argentina empata com o México

Um novo cenário poderia mudar a classificação do grupo C. Se a Argentina empatar com o México neste sábado, aí teria de torcer por um empate entre os poloneses e árabes na rodada deste sábado. O único resultado que pode piorar a situação dos argentinos é a vitória da Arábia.

Copa do Catar é a última do Messi?

O craque Lionel Messi confirmou em sua primeira entrevista na Copa do Mundo do Catar que esta será a sua última Copa.

Depois de conquistar o troféu da Copa América em 2021, contra o Brasil, o atacante do PSG vai se despedir do Mundial da FIFA mesmo se não conseguir levar a taça de ouro para a sua terra. Porém, o argentino não chegou a citar aposentadoria da camisa albiceleste.

"Certamente se minha última Copa do Mundo, a última chance de conseguir o que todos queremos".

Confira o trecho da coletiva em que Messi fala sobre ser o último Mundial da carreira.

#Qatar2022 Lionel Messi 🎙️: "Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 21, 2022

Tabela de jogos da Argentina na Copa do Mundo

A Seleção da Argentina tem três compromissos na fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Mesmo com a derrota para os árabes, ainda tem chance de brigar pela classificação.

Todos os jogos da Copa são transmitidos no Brasil pela manhã ou a tarde, já que a diferença no horário é de 6 horas, com o país à frente do Brasil.

Com transmissão disponível, confira os horários e a tabela de jogos da Argentina.

Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

Data: Terça-feira, 22/11

Local: Estádio Lusail

Argentina x México (2ª rodada)

Data: Sábado, 26/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Polônia x Argentina (3ª rodada)

Data: Quarta-feira, 30/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

