Qual o salário de Richarlison? Veja os valores do jogador da Seleção

Richarlison, o Pombo, integra a lista de melhores jogadores que atuam no futebol europeu. O atleta trocou o Everton pelo Tottenham em 2022, além de vestir a camisa da Seleção Brasileira. As causas sociais, a personalidade única e o amor pelo futebol estão presentes. Mas qual é o salário de Richarlison?

Qual o salário de Richarlison no Tottenham?

O jogador Richarlison recebe o total de £ 133.779 por semana como salário no Tottenham, o equivalente a 716 milhões de reais, de acordo com a cotação de novembro de 2022. Os dados foram divulgados pelo jornal inglês Mirror.

Na Inglaterra, o finalizador vestiu a camisa do Watford e do Everton. No fim de 2021, foi contratado pelo Tottenham para fazer companhia à Harry Kane e Son. O valor da transição foi de £ 60 milhões, ou R$312 milhões, segundo o jornal Mirror, além de valores que são adicionados ao longo da temporada como bônus também constam na cláusula de contrato e venda.

Em 2021, o Mirror detalhou que o Everton, antigo clube de Richarlison, precisava de dinheiro para quitar as suas contas. Com isso, a venda de jogadores se tornou inevitável.

O valor que precisava era 50 milhões de libras, mas o clube conseguiu uma oferta maior pelo atacante da Seleção.

Jogador doa 10% do salário

Além de ser craque dentro de campo, Richarlison também bate um bolão fora dele. De acordo com o jornal Lance, o jogador do Espírito Santo doa 10% do seu salário do Tottenham para o Instituto Padre Roberto Lettieri, de Barretos, no interior de São Paulo.

O Instituto ajuda pacientes com câncer. Segundo o Lance, o camisa 9 da Seleção Brasileira ajuda o local desde 2017 após perder Geovana para o câncer, considerada a segunda mãe do atleta. Desde então, ele faz a doação de seu salário para a instituição que ajuda em moradia e comida.

Ainda segundo o Lance, Geovana também se tratou no Hospital do Amor, em Barretos, que conta com a ajuda do instituto que trata os pacientes.

O fato foi divulgado pelo jornal e pegou muitos torcedores de surpresa com a generosidade do atleta do Tottenham, que nunca expos o fato para os seguidores.

Marcas e patrocínios de Richarlison

Além de jogar futebol e marcar dentro das quatro linhas, Richarlison também trabalha com marcas e até patrocínios com o seu nome e imagem.

Nas redes sociais do craque é possível observar propaganda e campanhas. Em novembro de 2022, ele publicou fotos vestindo roupas da marca Calvin Klein, onde se tornou um dos garotos propaganda.



Richarlison também mostrou nas redes sociais a parceria com a marca Clear, de shampoo e condicionador da Tech and Soul. Após divulgar o seu novo corte de cabelo para a Copa do Mundo do Catar em 2022, o Pombo estrelou a nova campanha da marca "Anti Zica".

Também é possível encontrar parcerias com a Nike nas redes sociais do jogador do Tottenham. Nenhum dos valores das propagandas foram divulgados.

Assista a propaganda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)



