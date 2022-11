Melhor jogador da Alemanha 2022: veja quem entra em campo no Catar

A seleção da Alemanha chega como favorita na Copa do Mundo do Catar em 2022. O técnico Hansi Flick escolheu 26 jogadores para defender a equipe no grupo E, ao lado de Espanha, Japão e Costa Rica. Mas entre os escolhidos, quem é o melhor jogador da Alemanha 2022? Confira os números e saiba por que ele deve se destacar.

Qual é o melhor jogador da Alemanha 2022 na Copa?

Neste momento, Jamal Musiala é o grande destaque na Seleção da Alemanha para a Copa do Mundo no Catar. Mas a lista de melhores jogadores da seleção alemã não para por aí.

Musiala tem apenas 19 anos, mas já carrega muita qualidade nos pés. O jovem do Bayern de Munique chega para disputar a sua primeira Copa do Mundo, sendo peça-chave no elenco de Flick. Musiala chegou a passar pelas categorias de base do Southampton até chegar no Chelsea.

Com apenas 16 anos, transferiu-se ao Bayern de Munique. Hoje, aos 19, é titular absoluto no elenco bávaro para disputar a Champions League e também o Campeonato Alemão. São 100 jogos time profissional com 27 gols marcados, segundo dados do portal Transfermarkt.

Musiala recebe comparações da imprensa alemã com Lionel Messi. Agora, na Copa do Catar, poderá mostrar ao mundo o seu potencila dentro de campo.

Mas no plantel de jogadores da Alemanha, outros atletas também se destacam, como é o caso do goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, em sua quarta Copa. No meio de campo também podemos falar sobre Kimmich, outro destaque do Bayern, além de Thomas Muller, veterano presente no 7 a 1 no Brasil, em 2014, e Havertz, do Chelsea.

Alemanha foi eliminada na fase de grupos em 2018

Se em 2014, no Brasil, a Alemanha levantou a taça com glória, em 2018 acabou por ser eliminada ainda na fase de grupos para a decepção dos torcedores e simpatizantes.

Pelo grupo F, a equipe venceu apenas uma partida e perdeu as outras duas. Estreou com derrota para o México, venceu a Suécia mas na última rodada, o elenco alemão foi derrotado por 2 a 0 contra a Coréia do Sul, o que fez com o que os europeus se despedissem mais cedo da Rússia. Ao fim, ficou em último no grupo com 3 pontos.

O fato foi considerado vergonhoso para a Alemanha, principalmente porque tinha acabado de levantar a taça em 2014, no Brasil. Além disso, o seu grupo não tinha grandes "potências" do futebol, o que piorou ainda mais.

Com o fato, preparadores e treinadores da Seleção da Alemanha passaram a se dedicar ainda mais para disputar a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Contra Brasil, 7 x 1 ficou marcado na história da Alemanha

A busca por futebol alemão entre brasileiros cresce cada vez mais. Novas promessas do cenário esportivo aparecem e, com isso, novas histórias são formadas todos os dias no esporte. Em competições internacionais, o torcedor pode assistir de pertinho as estrelas em campo.

Porém, um dia ficou marcado na história do Brasil e também da Alemanha. Sob o comando técnico de Joachim Löw, a equipe alemã alcançou a semifinal da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.

No Estádio do Mineirão, 8 de julho de 2014, terça-feira, as seleções entraram em campo. A Alemanha abriu o placar aos 10 minutos de jogo com Muller. Depois, os gols vieram na sequência com Klose aos 22, Kroos aos 23 e 25 do primeiro tempo e Khedira aos 28 para fechar a etapa.

Já no segundo tempo, Schurrle marcous aos 23 e aos 33. Oscar diminuiu o placar aos 44.

Escalação da Alemanha no 7 x 1: Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Höwedes; Schweinsteiger, Khedira, Kroos, Özil, Müller; Klose.

Relembre os momentos da derrota do Brasil para a Alemanha.