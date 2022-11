Confira onde assistir e o horário do jogo do Brasil na Copa hoje. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo / CBF

Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia nesta quinta-feira, 24 de novembro, pela primeira rodada do grupo G na Copa do Mundo

Guia completo do 1º jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo 2022

É dia de Brasil na Copa! Pela primeira rodada do grupo G, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Sérvia no Estádio Lusail, palco da grande final, nesta quinta-feira, 24 de novembro. A bola vai rolar no jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo às 16h (Horário de Brasília) por isso prepare-se torcedor. Quer saber onde assistir na TV? onde vai passar online? qual será a provável escalação do Brasil?

Fique ligado no guia que o portal DCI preparou para você!

Que horas é o jogo do Brasil hoje na Copa?

Anote na agenda: o jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo começa às 16h (horário de Brasília), diretamente do Estádio Lusail, na cidade de Lusail, no Catar.

O Catar está 6 horas à frente de Brasília, por isso todos os jogos do Mundial são transmitidos aqui no Brasil entre os horários 07h, 10h, 12h, 13 e também 16h sempre de acordo com o horário de Brasília.

Fique atento torcedor, porque se você mora nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou em Fernando de Noronha, deve se atentar com a diferença de horário nas transmissões.

O Estádio Lusail vai ser também o palco da final da Copa do Mundo no Catar. O espaço tem capacidade para receber 80 mil torcedores, o maior construído no país para o evento.

Onde vai passar o jogo do Brasil hoje na TV?

Preparou os aperitivos para acompanhar o Brasil em campo na Copa, mas ainda não sabe onde assistir ao jogo na televisão? Fique tranquilo, torcedor. Você tem essas opções:

- Globo (TV aberta)

- SporTV (TV fechada)

A Rede Globo comprou os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA. Ela é a única que pode passar todos os jogos com exclusividade na TV aberta e também na paga. Nesta quinta-feira, a emissora transmite o jogo do Brasil e Sérvia em TODO o país ao vivo e de graça.

Como você já sabe, Galvão Bueno vai narrar a estreia da Seleção ao lado de Ana Thais Matos, Júnior, Roque Jr e Paulo César de Oliveira. É só sintonizar na Globo e torcer.

Outra opção é o canal do SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi ou a Vivo. Aqui, é Milton Leite quem conta a história ao lado dos comentaristas Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Como assistir jogo do Brasil hoje online?

Quer acompanhar o jogo do Brasil hoje na Copa mas não vai estar em casa? Fica tranquilo torcedor, você pode assistir e torcer por aqui:

- GloboPlay (aplicativo ou site www.globoplay.globo.com)

- Portal GE (www.ge.globo.com)

- Canal do Casimiro (Youtube ou Twitch)

- FIFA+ (www.fifa.com)

A plataforma de streaming GloboPlay é responsável por retransmitir as imagens da Globo em seu canal. Você não paga nada para assistir a emissora de graça pelo aplicativo ou no site. Tudo o que precisa fazer é se cadastrar na Conta Globo com email e senha, clicar em "Agora na TV" e curtir a programação no celular, tablet, smartv ou computador. Tiago Leifert narra ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e Fernanda Colombo.

Para quem gosta de praticidade, é só acessar o portal do GE e escolher o jogo que quer assistir com as imagens disponíveis de graça.

A novidade é o canal do Casimiro, maior streamer do Brasil, responsável por transmitir um jogo por dia. Dá para assistir o evento no canal do Youtube ou também na Twitch, plataforma de vídeos gratuita. Você não paga nada para acompanhar, é só acessar e pronto.

Por fim, a Copa do Catar também traz uma grande novidade no mundo do streaming. Isso porque a FIFA criou a plataforma FIFA+, serviço que transmitirá todos os 64 jogos ao vivo e de graça no Brasil. Você só precisa acessar o site do FIFA Plus, se cadastrar e escolher qual embate vai curtir!

Grupo do Brasil na Copa do Mundo do Catar

O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo no Catar em 2022 ao lado da Sérvia, Suíça e Camarões. Serão três rodadas na fase de grupos em pontos corridos.

Lembre-se que cada vitória garante ao time 3 pontos, enquanto o empate somente 1 aos dois times. Ao fim da terceira e última rodada, as duas seleções que obterem mais pontos se classificam para as oitavas de final. Como o chaveamento já está definido, o Brasil já sabe quem pode enfrentar.

O mata-mata funciona da seguinte forma: o 1º do grupo A vai enfrentar o 2º do B, enquanto o 2º do C joga contra o 1º lugar do grupo D, e assim sucessivamente. Com isso, a Seleção Brasileira pode jogar contra Uruguai, Portugal, Gana ou Coréia do Sul nas oitavas de final.

GRUPO G

1 BRASIL

2 CAMARÕES

3 SÉRVIA

4 SUÍÇA

Qual a escalação da Seleção Brasileira para o jogo de hoje?

O Brasil deve entrar em campo nesta quinta-feira no modo ofensivo, ou seja, muitos atacantes na parte da frente do time para buscar a vitória de todas as maneiras.

Para isso, segundo o portal GE, o técnico Tite deve escalar quatro atacantes: Raphinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Neymar, do PSG e Vini Júnior, astro do Real Madrid. Além disso, a escalação pode beneficiar o camisa 10 no papel de criação.

Na defesa, o treinador deve manter Marquinhos, Danilo, Thiago Silva e Alex Sandro.

De acordo com o portal GE, a provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

Qual a escalação da Sérvia para hoje na Copa?

Para a estreia da Sérvia, o treinador Dragan Stojkovic deve utilizar todos os seus atletas titulares, estrelas em grandes equipes do futebol europeu.

O destaque fica com Vlahovic, atacante da Juventus de apenas 22 anos. Mitrovic também é a estrela da seleção, mas conforme o comandante informou na entrevista coletiva, ele é dúvida pois ainda se recupera de lesão.

Outro jogador que também será dúvida é Kostic, também da Juventus, conforme indicou o portal GE. Confira qual pode ser a provável escalação da Sérvia contra o Brasil.

Escalação da Sérvia: Milinkovic-Savic; Milenkovic, Mitrovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Kostic, Tadic; Jovic e Vlahovic.

Tabela de jogos do Brasil na Copa

Para você não perder nada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar, fique por dentro dos dias, horários, estádios e onde assistir cada embate na fase de grupos.

O Brasil estará em campo nesta quinta, depois na segunda-feira e no dia 02 de dezembro, pela terceira e última rodada da primeira fase.

Brasil x Sérvia (1ª rodada do grupo G)

Data: Quinta-feira, 24/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Narração: Galvão Bueno

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Brasil x Suíça (2ª rodada do grupo G)

Data: Segunda-feira, 28/11 às 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Camarões x Brasil (3ª rodada do grupo G)

Data: Sexta-feira, 02/12 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

