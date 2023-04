El Clásico hoje: assistir o Barcelona x Real Madrid ao vivo

Clássico espanhol é válido pela semifinal da Copa do Rei. Foto: Reprodução Javier Gallegos by Pexels

Na tarde desta quarta-feira, 5 de abril, Barcelona e Real Madrid protagonizam o 'El Clásico', o maior clássico do futebol internacional, na partida de volta da semifinal na Copa do Rei. O Camp Nou, na Catalunha, vai ser o palco do jogo do Barcelona x Real Madrid hoje, às 17h (Horário de Brasília). Quem vencer se classifica para a final.

No primeiro jogo da semifinal, o Barcelona venceu por 1 x 0, com gol contra de Militão.

Como assistir jogo do Barcelona x Real Madrid hoje

O jogo do Barcelona x Real Madrid hoje será transmitido no Star Plus, plataforma de streaming. Dá para assistir em qualquer lugar do país se for assinante.

Os canais ESPN decidiram não transmitir o El Clásico desta quarta-feira. Para dar visibilidade ao serviço de streaming e conquistar novos contratantes, o Star Plus é a opção de quem não quer perder a Copa do Rei. Mas lembre-se que é preciso pagar pelo serviço.

O que significa necessariamente pagar pelo streaming? O Star Plus só funciona por assinatura, com três opções distintas entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês. Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Quem ganhou mais entre Barcelona e Real Madrid?

O clássico espanhol entre Real Madrid e Barcelona foi disputado em 253 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

O Real Madrid é quem mais ganhou o El Clásico com 102 vitórias, contra 100 do Barcelona, além de 51 empates entre os dois.

No quesito gols, o Real também leva a melhor com 423 gols diante de 415 do Barça, segundo o Transfermarkt. O último encontro entre os dois foi em 19 de março deste ano, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Por 2 a 1, o time da Catalunha venceu e garantiu os três pontos.

Escalações de Barcelona e Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, ainda está na mira da CBF para assumir a Seleção Brasileira. Mendy continua em processo de recuperação, enquanto Mariano e Rudiger treinaram sozinhos na segunda.

Para Xavi, técnico do Barcelona, não tem Pedri, Dembele, Christensen e De Jong por lesão.

Barcelona: Ter Stegen; Balde, Marcos Alonso, Araujo, Koundé; Busquets, Kessie, Sergi Roberto; Torres, Ansu Fati (Raphinha) e Lewandowski.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Lucas Vazquez (Rudiger), Camavinga; Tchouameni, Kroos, Modric; Valverde, Vini Júnior e Benzema.

História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba

Adversário na final da Copa do Rei

Enquanto Barcelona e Real Madrid jogam a segunda mão da semifinal na Copa do Rei, o Athletic Bilbao já está classificado para a final.

No primeiro embate da semifinal, o Osasuna venceu em casa por 1 x 0. Ontem, o Bilbao levou a melhor em San Mamés e carimbou o passaporte para a decisão.

Resta saber quem vai ser o segundo finalista na disputa.

