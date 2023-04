Onde vai passar o jogo do Barcelona x Girona hoje na La Liga - 10/04

Para encerrar a 28ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe o Girona nesta segunda-feira, 10 de abril, no Estádio Camp Nou, na Catalunha. O jogo do Barcelona hoje começa às 16h (Horário de Brasília). O anfitrião ocupa a liderança enquanto os visitantes brigam no meio da tabela.

O Barcelona vem de derrota para o Real Madrid na semifinal da Copa do Rei enquanto o Girona venceu o Espanyol no fim de semana passado.

Qual canal vai passar o jogo do Barcelona hoje

O jogo do Barcelona hoje será transmitido no Star Plus, serviço de streaming para assinantes, ao vivo em todos os estados do Brasil.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol na temporada. No entanto, não vão exibir o duelo entre Barcelona e Girona nesta segunda-feira. Nenhum canal da TV aberta dispõe dos direitos de imagens.

O Star Plus, serviço de streaming, está disponível para membros. Três opções são encontradas no site (www.starplus.com), além de poder assistir no celular, tablet ou smartv.

Quem é o presidente do Barcelona em 2023

Escalações de Barcelona x Girona

O técnico Xavi não poderá contar com Pedri, De Jong, Dembele e Christensen, lesionados.

Para os visitantes, Herrera e Kebe estão indisponíveis, enquanto Reinier cumpre suspensão.

Barcelona: Ter Stegen; Balde, Marcos Alonso, Araújo, Koundé; Sergi Roberto, Sergio Busquets, Gavi; Ansu Fati, Raphinha e Lewandowski.

Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Santiago Bueno, David Lopez, Miguel Gutiérrez; Borja Garcia, Oriol Romeu, Iván Martin; Tsygankov, Castellanos e Rodrigo Riquelme.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Do que o Barcelona precisa para ser campeão espanhol?

Líder do Campeonato Espanhol com 71 pontos, o Barcelona é o favorito a levantar a taça ao fim das 38 rodadas na temporada. A vantagem do clube da Catalunha é de 12 pontos com o Real Madrid, segundo colocado.

O time disputou até aqui 27 partidas, com 23 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. Com a melhor campanha, os culés querem o título depois de duas temporadas sem brigar pelo troféu espanhol. No ano passado, o Real Madrid venceu a La Liga e, no retrasado, o Atlético de Madrid.

O Barcelona precisa vencer os últimos onze jogos para ser campeão. Caso tropece, aí terá que torcer por derrotas do Real Madrid na competição.

Raphinha vai sair do Barcelona?

De acordo com o jornal espanhol "Sport", a diretoria do Barcelona pode vender o brasileiro Raphinha e até mesmo Ansu Fati e Ferrán Torres. A intenção do clube é repatriar Lionel Messi, atualmente no Paris Saint-Germain.

De acordo com jornais franceses, Messi não deve continuar no elenco parisiense após o fim do seu contrato no meio deste ano. Ele não deve renovar e, com isso, estaria mirando um retorno ao Barcelona.

O jornal Sport noticiou que o Barcelona quer vender jogadores para que a folha salarial esteja em dia e, assim, contratar o argentino Lionel Messi.

Leia também: Conheça a História do Barcelona