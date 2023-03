Espanha x Noruega onde assistir: acompanhar o jogo Eliminatórias da Euro 2024

Saiba onde vai passar o jogo da Espanha hoje nas eliminatórias. Foto: Reprodução Leandro Sales by Pexels

Torcedor pode assistir o duelo do futebol internacional na TV paga e no streaming

A seleção espanhola entra em campo nesse sábado pelas Eliminatórias da Eurocopa. O Estádio La Rosaleda será o palco do jogo da Espanha x Noruega de hoje, 25 de março, está marcado para às 16h45 (Horário de Brasília). Vem como acompanhar.

Em que canal de TV vai passar Espanha x Noruega?

Veja 3 formas de acompanhar o jogo:

Assistir Espanha x Noruega na TV: A partida será transmitida ao vivo pela televisão fechada no Brasil no canal ESPN, com cobertura completa e exclusiva para todo o país.

Transmissão online de Espanha x Noruega: a plataforma de streaming Star Plus oferece a transmissão ao vivo online em dispositivos móveis, laptops, consoles de jogos e muito mais.

Lances na internet ao vivo: Acompanhe toda a ação da partida nas redes sociais das seleções no Twitter, Instagram ou Facebook de graça.

Grupo A nas eliminatórias da Eurocopa

Além de Espanha e Noruega, estão no grupo A as seleções de Chipre, Geórgia e Escócia. Dez rodadas são disputadas em pontos corridos onde vinte equipes qualificam-se para a Eurocopa 2024.

Ao fim das rodadas, as duas primeiras de cada chave garantem a vaga na competição. As outras três vagas são garantidas na repescagem.

Quando vai ser a próxima Copa do Mundo da FIFA?

Haaland não vai jogar hoje no jogo Espanha x Noruega?

O norueguês Erling Haaland não vai jogar hoje. O craque do Manchester City foi vetado na última terça-feira pelo departamento médico da Noruega por lesão no adutor.

Haaland também está fora do duelo contra a Geórgia na terça-feira, nas Eliminatórias. No jogo contra o RB Leipzig, nas oitavas de final, o atacante marcou cinco gols.

Escalação:

Espanha: Unai Simon; Llorente, Rodri, Laporte, Alba; Gavi, Busquets, Gonzalez; Morata, Torres e Olmo.

Noruega: Nyland; Pedersen, Strandberg, Meling, Oestigaard; Zachariassen, Berg, Odegaard; Daehli, Sorloth e Elyounoussi.